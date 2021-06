Ikea tiene la lámpara que mejor queda en un salón pequeño y sólo vale 15 euros.

Un salón pequeño no tiene por qué ser un problema. Solemos pensar que el tamaño condiciona su decoración y no siempre es así. Es cierto que intentamos que las ideas de decoración que apliquemos en nuestro salón pequeño nos ayuden a que parezca más grande, que buscamos aliados para conseguir efectos visuales (como colocar un espejo multiusos en un lugar estratégico de la estancia) y que renunciamos a muchos elementos decorativos por miedo a sus efectos. Es el caso de las lámparas, aunque después de ver la nueva propuesta de Ikea jamás volveremos a pensar que no son aptas para un salón pequeño.

Primero fue su zapatero súper barato en el que guardar las alpargatas y ahora Ikea saca la lámpara que mejor queda en un salón pequeño y sólo vale 15 euros. Además de ser un elemento decorativo súper barato, la lámpara de Ikea se antoja perfecta para un salón pequeño porque cumple con todo lo que una lámpara debe cumplir para quedar bien en un salón pequeño.

Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, un salón pequeño debe tener lámparas verticales y sin pantalla. Las líneas verticales ejercen de punto de fuga en cualquier espacio, por lo que el ojo tiende a seguirlas, dejando a un lado las proporciones reales de la estancia.

Las lámparas verticales no sólo tienen ese poder, también resultan ser muy buenas aliadas porque ocupan un menor espacio. Por eso, siempre hemos recomendado no utilizar lámparas de pantalla, ya que rompen ese efecto de verticalidad y tienden a recargar el espacio.

En ese sentido, la lámpara de Ikea cumple con todos los requisitos para ser la que mejor quede en un salón pequeño. Se trata de un diseño que cuelga del techo (apostando por esa verticalidad de la que hablamos) y que no dispone de una pantalla que sobrecargue la estancia y se convierta en un elemento que se coma el espacio.

En su lugar, la lámpara de Ikea presenta una especie de estructura geométrica que deja a la vista la bombilla, creando un efecto de diseño súper rompedor, pero que, en ningún caso, influye en el efecto visual que puede causar en un salón pequeño. Por eso, además de ser súper barata, la lámpara de Ikea es la que mejor queda en un salón pequeño, porque no da sensación de ahogamiento, no se come el espacio y cumple con la regla de la verticalidad que cualquier lámpara debe cumplir si queremos colocarla en un salón pequeño.

Hay que destacar que la lámpara de Ikea es de color negro, pero que, en el caso de preferir una pantalla en otra tonalidad, la hay disponible en color blanco, aunque en negro nos parece una opción rollo industrial muy vanguardista.

Así es la lámpara de Ikea de 15 euros para salones pequeños

Bajo el nombre de BRUNSTA / HEMMA, la lámpara de Ikea perfecta para salones pequeños tiene un precio de 15,50 euros.