Toma nota de estos looks con falda midi ¡la tendencia se reinventa en 2020!

Indiscutiblemente, las faldas midi están presentes en el armario de todas nosotras y así seguirá siendo este 2020. Desde que llegaran hace varios años, se ha convertido en una de las prendas favoritas de las influencers de nuestro país. Repasando las tendencias para esta temporada, nos encontramos con que esta eterna aliada no nos abandona.

Es versátil y muy combinable, ya que la puedes usar para todo, para ir a trabajar o para salir con amigas, todo depende de como las combines. Te enseñamos las claves para que saques el máximo partido a tus looks con la falda midi como protagonista.

Jerseys gruesos

Una muy buena opción para llevarlas en invierno es combinándola con jerseys gruesos. Además de ir muy cómoda podrás ir abrigada y con rollazo. Así la lleva Mery Turiel este total look de Pull and Bear, ¿no os encanta?

Blazer y chaquetas abotonadas

Si lo que quieres conseguir es un look más elegante y sofisticado, no dudes en combinar la falda midi con una bonita blazer. La blazer es una prenda que nunca pasa de moda y con este tipo de faldas nos quedaría ideal, como a Olivia Palermo.

Camisas y blusas

Bien es cierto que las camisas son combinables con todo tipo de prendas pero es que con las faldas midi quedan espectaculares. Le darán a tu look un toque muy especial que podrás usar incluso para una fiesta de noche o para una ocasión especial. Fíjate como lo hace Tine Andrea.

Ver esta publicación en Instagram Feeling blue today 💙 Una publicación compartida de Tine Andrea (@tineandreaa) el 29 Oct, 2019 a las 12:37 PDT

Camisetas básicas

Si alguna vez pruebas un look como este, no te vas a despegar de él en todo el verano. Una manera de ir fresquita y a la vez guapísima, nos encanta este look que combina María Fdez Rubíes.

Ver esta publicación en Instagram Today wearing my new lilac @mypeeptoeshop skirt 🌈💕💫 Una publicación compartida de MARÍA FERNÁNDEZ-RUBÍES SOLER (@mariafrubies) el 20 Oct, 2019 a las 2:53 PDT

Cárdigan, una tendencia que vuelve

Si estás buscando un look de diario pero a la vez estiloso, éste es para ti. Una forma de llevar tu falda midi es con un bonito cárdigan,una prenda súper actual. Y si no que le pregunten a Patricia Sanes. ¡Genial la combinación!.

Ver esta publicación en Instagram Fav. autumn combo 🐌 Una publicación compartida de Patricia Sañes (@patriciasanes_) el 3 Oct, 2019 a las 6:21 PDT

Con sudadera

¿Con sudadera? Sí, has leído bien, las faldas midi quedan divinas hasta con sudaderas. Con ellas, podrás conseguir un look cómodo, cañero y muy original. Muy buena elección, Madame de Rosa, siempre dándle su toque personal a prendas como esta.

Ver esta publicación en Instagram I mean... Una publicación compartida de Ángela Rozas Saiz (@madamederosa) el 18 Mar, 2019 a las 7:35 PDT

Con todo y para todo, las faldas midi son una prenda estrella y no hay duda de ello. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta llevar las faldas midi?