María Pombo rompe las normas con su último look de Navidad.

Con la urgencia que propicia la búsqueda de un look de Navidad de última hora, estos días la mayoría andamos estrujándonos el cerebro para dar con ese estilismo perfecto. Teniendo en cuenta cuáles son las tendencias de Navidad (que siempre son las mismas o casi las mismas) y siendo conscientes de que este año nos merecemos arriesgar un poco con nuestro estilismo (como proponen Carmeron y Rocío Osorno) debemos prestar atención a la última propuesta de María Pombo con la que rompe por completo las normas de un look de Navidad.

No suele ser de las influencers más atrevidas porque ella atiende a convencionalismos en sus looks (de ahí que comparta el secreto de la influencer sevillana de labios perfectos), pero en su última propuesta de estilo para Navidad ha dado un golpe en la mesa. Si por regla general los looks de Navidad son o rojos o negros y siempre en terciopelo, el look de María Pombo rompe con las normas para teñirse de plateado con efecto metalizado. Según le dé la luz, el espectacular vestido de María Pombo para Navidad también puede verse dorado y ese juego de tonalidades nos parece acertadísimo.

Atrás quedaron los looks de Navidad con el típico vestido negro de terciopelo, con la falda drapeada y el cuello de barco para dar la bienvenida a diseños con los que romper las normas, como éste de María Pombo. Con aires futuristas, el vestido de María Pombo es la prueba de que salirse de lo establecido puede resultar de lo más certero.

María Pombo lo ha vuelto a hacer. Nos ha dado una idea maravillosa e ideal para una de estas noches de diciembre en las que nos reunamos con amigos o simplemente salgamos a celebrar la Navidad por todo lo alto. Lo ha hecho a través de su Instagram, colgado una imagen de un vestido que te va a enamorar a ti también de su propia marca de ropa.

Así es el vestido de María Pombo para un look de Navidaf

¿Tienes una fiesta en los próximos días y no sabes qué ponerte? Tranquila, la influencer María Pombo nos descubre el estilismo perfecto para estas fechas. Se trata de un vestido con foil print y cuello subido, manga larga abullonada, falda corta en la que predomina una lazada entallada en la cintura.

Un vestido de la colección XMASS de la marca Name the brand ideal para los estilismos de Navidad por su brillo plateado y su corte. Perfecto para brillar en una discoteca o para lucirlo el mismo la noche de Fin de Año en cualquiera que sea tu evento festivo (hasta para quedarte en casa).