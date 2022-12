¿Cuántas comidas y cenas de Navidad te han surgido este 2022? Después de dos años son mucha actividad social durante las fiestas, esta Navidad los grandes eventos proliferan como las setas. Eso implica varias cuestiones. Por un lado, el regreso de la normalidad a nuestras vidas, por otro, la necesidad de hacer mucho más concienzuda la búsqueda del perfecto look de Navidad.

A la hora de decantarnos por un terminado look de Navidad, la principal premisa de la que partir es la misma que para cualquier estilismo: sentirnos cómodas con aquello que llevemos. Sí, pueden llevarse las capas de lentejuelas, pero no tienen por qué ser para nosotras. Teniendo en cuenta nuestras preferencias de estilo podemos jugar con las tendencias que marcarán los looks de Navidad y que influencers como María Pombo o Rocío Osorno nos han enseñado a llevar.

En ese sentido, hay cinco tendencias en moda que marcarán los looks de Navidad y que María Pombo y Rocío Osorno, entre otras, dan las claves a la hora de apostar por ellas. Desde las transparencias a las lentejuelas, pasando por el animal print o los accesorios maximalistas, estas son las tendencias que marcarán tus looks de Navidad, palabra de María Pombo y Rocío Osorno.

Lentejuelas, la eterna tendencia de Navidad

No hay Navidad en la que las lentejuelas no se conviertan en las absolutas protagonistas. La diferencia este 2022 es que las lentejuelas ya han sido tendencia durante todo el otoño y hemos jugado a combinarlas de forma más informal. Rocío Osorno, que lleva ya varios posts apostando por este tejido, da en la clave de un look de Navidad con lentejuelas y combina una falda en tonos plateados con un jersey y un abrigo negro. Una apuesta muy sofisticada y minimalista para una cena de Navidad.

Vestido negro, un básico de Navidad en todas sus versiones

El little black drees siempre es un must de cualquier buen armario que se precie. Las grandes pasarelas han demostrado que es un básico indispensable y ahora que es Navidad es la ocasión perfecta para apostar por un vestido negro, pero dándole un toque algo diferente. Algo como lo que hace María Pombo, que apuesta por un clásico vestido negro, pero lo hace en versión cut out. Lo bueno de decantarse por un vestido negro de estas características es que podrás jugar con el calzado y los complementos en función del tipo de evento de Navidad del que se trate.

Las transparencias sí son para Navidad

Que las bajas temperaturas no te engañen, las transparencias también son aptas para Navidad y han sido toda una revelación en las pasarelas. Ahora las transparencias se adueñan de Instagram e influencers como Paula Echevarría nos dan las claves para apostar por esta tendencia de Navidad. No tienes que llevar un vestidazo con estas características, sólo alguna prenda como una blusa o una falda.

Accesorios maximalistas, las extravagancia de la Navidad

La Navidad es, por definición, extravagante y maximalista, por eso es una ocasión perfecta para acostar por unos complementos llamativos y opulentos. Si has estado atenta a Instagram, te habrás dado cuenta de que las influencers se han dejado caer por las mejores fiestas con sus complementos y accesorios más llamativos. Si no te atreves por algo demasiado exagerado, haz como Paula Ordovás y decántate por unos pendientes XXL.

El regreso del 'animal print' a los looks de Navidad

Parece un estampado más propio de otras temporadas, pero las pasarelas han dejado claro que el animal print es una tendencia que este próximo 2023 estará muy presente. Qué mejor manera de empezar a familiarizarse con él que apostar por este estampado en los looks más en tendencia de Navidad. El vestido de Marta Lozano nos parece muy buena idea para una cena de Navidad, si se trata de una comida, mejor apostar por una blusa o una falda.