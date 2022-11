Rocío Osorno tiene las claves del perfecto look de comida de Navidad.

La Navidad tiene tantos eventos, que tener un look perfecto para cada uno de ellos se antoja bastante complicado. Nochebuena o Fin de Año son esa clase de eventos navideños en los que solemos tener más claro cómo debe ser el estilismo, pero luego están las comidas de Navidad, ya sea con amigos o de trabajo, en las que dar con el look perfecto es un poco más complejo.

A la hora de vestirnos para esa comida de Navidad, apostar por una falda de brilliibrilli y combinarla con un jersey puede ser una buena opción, sobre todo porque es una de las tendencias más ideales de la temporada, aunque la influencer Rocío Osorno nos da una clave de look navideño mucho más ideal. Con ella hemos descubierto la capa de lentejuelas y ya no entendemos la Navidad sin ella, pero no es la única prenda con la que destacar estas fiestas.

Rocío Osorno, que ya ha empezado con las primeras comidas de empresa, tiene la clave de lo que es un perfecto look de comida de Navidad y no puede ser más ideal. Con unos pantalones rosa como indiscutibles protagonistas, Rocío Osorno combina todas las tendencias de esta temporada en un look muy sencillo y lady que termina siendo todo un acierto para una comida de Navidad.

La diferencia entre una comida de Navidad y una cena reside en el grado de formalidad que se le dé al look. En el caso de una comida de Navidad, es preferible apostar por un estilismo más informal. En ese sentido, Rocío Osorno acierta al combinar unos pantalones rosa de tiro alto (los que más favorecen) y wide leg con un jersey ligeramente oversize en blanco, un cárdigan de brillibrilli y la tendencia capilar del momento, un lazo de terciopelo. Para no pasar frío, Rocío Osorno también apuesta por un abrigo largo de color negro.

El look de Rocío Osorno para triunfar en una comida de Navidad

El look de Rocío Osorno para triunfar en una comida de Navidad es bastante sencillo pero reúne todas las características de lo que debe ser un estilismo para esta clase de eventos. Atrás quedaron los looks sobrecargados para dar paso a estilismos mucho más relajados y sencillos en los que lo importante son los complementos. Algunas firmas ya han mostrado que el rosa es el color de esta Navidad y si Rocío Osorno apuesta por él es la señal que necesitábamos para hacer de él nuestro tono predilecto.