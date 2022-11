Si hay una tendencia glamurosa este 2022, esa son las capas. Las empezamos a ver en los looks de invitada más estilosos (aunque la primera en llevar una capa fue Marta Ortega y era de Zara) y ahora parece que se va a convertir en la prenda estrella de los looks de Navidad. Sobre todo después de ver la capa de lentejuelas que Rocío Osorno considera el must de esta Navidad.

Ya teníamos medio claro cuál sería el look definitivo de Navidad, pero ahora tenemos la evidencia de cuál será el complemento indispensable. Amante de las tendencias de última hora y con un don especial para saber combinarlas de la forma más elegante, Rocío Osorno no sólo ha apostado por complementar un look de fiesta con una de ellas, sino que sube de nivel y ficha la más espectacular de la temporada.

Con un look que recuerda al vestuario de Gran Gatsby, la influencer sevillana se agenció el modelo de capa más espectacular de todo Zara. Se trata de una pieza de largo midi, completamente llena de lentejuelas, cerrada en el cuello y con capucha. Una versión mucho mñas sofisticada que la que llevaba Caperucita Roja y que ya se presenta como el must más revolucionario de toda la Navidad.

Al igual que la propia Rocío Osorno puedes optar por combinarla con un look total black en el que sólo destaque la capa (ya se sabe, menos siempre es más) o por combinarla con una prenda de color rojo o rosa, las tonalidades que esta Navidad triunfan. A pesar de las infinitas posibilidades, nos sigue pareciendo mucho más irresistible el lookazo con capa de Rocío Osorno, que se toma la licencia de adornar su cabello con pequeños brillantitos para elevar todavía más este conjuntazo con el que arrasarás en Navidad.

Así es la capa de lentejuelas de Rocío Osorno para Navidad

A pesar de que la capa de lentejuelas parece convertirse en la única protagonista de espectacular look de Rocío Osorno, hay otros elementos de su estilismo que también son absolutamente irresistibles. Es el caso del vestido, también en color negro y con lentejuelas, aunque bastante más discretas que en la capa.

De manga larga y con un favorecedor escote de corazón, el vestido con el que la influencer completa el look lo firma Marciano vy Guess y lo remata con un minibolso plateado, también de Zara que le da un toque muy chic al conjunto.

De talla única, larga, con capucha y lentejuelas, la capa de Zara que Rocío Osorno considera un must de Navidad tiene un precio de 129 euros.