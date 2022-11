Los tres looks de Zara con los que brillarás en Navidad.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y las ganas de brillar aumenta de manera exponencial con cada día que pasa. Las colecciones de fiesta de nuestras firmas preferidas no hacen más que acrecentar nuestras ganas y las opciones de looks que nos plantean las influencers en sus cuentas de TikTok nos hacen soñar con brillibrilli y purpurina. Aunque esta Navidad los looks serán rosa o no serán, firma como Zara se mantienen fieles a las esencias más navideñas con sus propuestas de looks.

Es probable que encontrar el look perfecto de Navidad se te haga un poco cuesta arriba, pero debes recordar que la clave es apostar por la sencillez y la comodidad y ser siempre fiel a tu estilo. En Navidad a todas nos gusta destacar, pero la clave es ni salirnos de aquello con lo que realmente nos sentimos cómodas.

En ese sentido, Zara apuesta en su colección de fiesta por la variedad, sin renunciar a la vanguardia con los toque más clásicos. Una forma de ir sobre seguro y los mejores looks con los que brillar esta Navidad. Alrededor de 40 vestidos de fiesta cortos, largos y midi, algún otro mono largo básico y las súper en tendencias capas largas, son las prendas que componen la colección de Zara y con la que brillar en Navidad es una realidad (a un precio low cost).

De entre todas las propuestas de Zara, hemos seleccionado las que serán de flechazo navideño. Las hay de todos los estilos, con lentejuelas, terciopelo, satinados, con flecos, con colores más atrevidos… Descubre cuáles son los tres mejores looks de Zara para brillar esta Navidad y no esperes a que se agoten.

Look de Navidad con vestido de terciopelo de Zara

La primera de las propuestas de look de Navidad combina dos tendencias muy de fiesta. por un lado el terciopelo, por otro el dorado. Se trata de un vestido de cuello redondo y manga corta con un contraste de mini capa, muy combinable con elementos dorados como un collar, pendientes y tacones. Al tratarse de un vestido con tanta personalidad, recomendamos combinarlo de manera sencilla.

Look de Navidad con vestido lencero de Zara

Un clásico donde los haya, el vestido lencero es un must de fondo de armario capaz de solucionarnos cualquier look. Al tratarse de un estilismo navideño, podemos apostar por darle un toque algo más sofisticado. En la colección de fiesta de Zara encontramos dos vestidos de color oscuro, uno satinado con un brillo que resalta en el escote y otro más básico de terciopelo. El toque sofisticado y en tendencia lo aporta la capa de gasa, muy adecuada para la noche de Fin de Año, por ejemplo..

Look de Navidad con vestido de terciopelo de Zara

De todos los looks de Navidad que podíamos encontrar en Zara, este vestido es el que nos ha conquistado por completo. Se trata de un diseño de color rojo, completamente de lentejuelas, que cuenta con un cuello halter y hombros descubiertos. El diseño se remata con una espalda abierta y recomendamos combinarlo con complementos sencillos y minimalistas. Si de verdad quieres brillar esta Navidad, este vestido es para ti.