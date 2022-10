Paula Echevarría y Primark tienen los looks de fiesta baratos que llevarás en Navidad.

Si teníamos dudas sobre si existía o no el amor a primera vista, después de haber visto la última colaboración de Paula Echevarría con Primark afirmamos que, no sólo existe, sino que nosotras estamos enamoradas hasta la médula. Como una especie de avanzadilla, la firma irlandesa nos encandiló con un abrigo fucsia, que ya pertenece a la colección de looks en rosa súper en tendencia del otoño, y ahora Primark acaba de lanzar la colección definitiva con Paula Echevarría, esa en la que hemos encontrado los looks baratos que llevaremos en Navidad.

Con el don de adelantar tendencias low cost, Primark no avanzaba a principios de otoño que las botas cowboy y los mocasines serían el calzado de la temporada, pero lo que no nos habíamos imaginado era que la cadena irlandesa, junto con Paula Echevarría sería la primera en sentar las bases de los looks más irresistibles y baratos de esta Navidad. A pesar de ser low cost (es la tónica dominante en Primark), los diseños de la colección de Navidad con Paula Echevarría tiene conjuntos que bien podrían pertenecer a la lista de vestidos icónicos de la historia del cine (sí, como lees).

Lentejuelas, brillibrilli, terciopelo y rojo son los pilares de cualquier look de Navidad que se precie y eso Primark ha sabido conjugarlo de maravilla en los looks de su nueva colección con Paula Echevarría. A pesar de que pensábamos que jamás encontraríamos una prenda tan ideal como el abrigo rosa fucsia de la firma, los looks de Paula Echevarría y Primark para esta Navidad son un diez de estilo que nos hace desear que ya llegue diciembre.

Look de Navidad con blazer y lentejuelas

Nada más ver el conjuntazo en redes sociales quisimos que fuese Fin de Año. Vale que Paula Echevarría está ideal con cualquier prenda que se ponga, pero con este look de Primark luce espectacular y estamos seguras de que nosotras también lo estaremos. Se trata de un top de lentejuelas (10 euros) que ella combina con unos pantalones palazzo (18 euros), también en lentejuelas, y una blazer tipo smoking.

Todo al rojo esta Navidad

Los looks en negro siempre son un acierto, pero en Navidad los estilismos de color rojo se convierten en los verdaderos protagonistas y este lookazo de Paula Echevarría por Primark nos lo deja bastante claro. En terciopelo y compuesto por un top (11 euros), unos pantalones palazzo (18 euros) y una americana (30 euros), el conjunto sólo necesita que te coloques unos pendientes en dorado y seas la reina de la Navidad.

El vestido de terciopelo definitivo de la Navidad

No se entiende la Navidad sin que los vestidos de terciopelo negro lo acaparen todo, por eso no nos extraña que Paula Echevarría y Primark hayan apostado por este tejido para uno de los looks de fiesta más top de la colección. Se trata de un vestido ceñido y de tirantas ideal para una noche de fiesta en la que quieras marcarte el lookazo del siglo. Lo mejor de todo es que el vestido está disponible en varios colores y que, además, sólo vale 18 euros.