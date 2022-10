El regreso de la falda vaquera larga, la tendencia de otoño definitiva en clave millennial.

No nos cansamos de decirlo y jamás nos cansaremos. Todo vuelve y la moda es siempre será cíclica. Esto no quiere decir que no haya novedades, pero muchas de ellas beben de otras décadas y tendencias. Prueba de ello es que las tendencias de este otoño 2022 están estrechamente relacionadas con las tendencias de los años 90 y, lo que es peor (según se mire) con los temidos 2000.

Si has echado un vistazo a los looks pensados para octubre te habrás dado cuenta de que las tendencias millennials lo empapan todo. La última no es otra que el regreso de la falda vaquera larga, que se ha convertido en la tendencia de otoño definitiva en clave millennial.

Estrenábamos los 2000 y con ellos llegaba a nosotras una prenda a la que le sacamos mucho, muchísimo partido. La falda vaquera larga (que también tuvo su versión en pana) se convirtió en la prenda oficial de los 2000, en contraposición a la minifalda que tan fuerte había pegado en los 90 (nada más mítico que la mini negra de Rachel en Friends). Aquella falda vaquera larga nos acompañó en innumerables estilismos y ahora regresa a la moda para que las más nostálgicas la saquen de aquella caja en la que la guardaron cuando terminó la década.

Ahora, además de rescatar del armario la que ya tenías o buscar en algún mercadillo vintage una como la de los 2000, firmas como Zara, Mango y Stradivarius sacan sus propias versiones de la falda vaquera larga para subirse al carro de las tendencias de otoño más millennial.

En tejido denim, algunas en oscuro, otras en el clásico y otra en camel y tipo cargo, las faldas largas que proponen Zara, Mango y Stradivarius su un calco de las que llevábamos en los 2000, aunque el estilismo a la hora de apostar por ellas es un poco diferente.

Falda vaquera larga de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda vaquera larga de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Falda vaquera larga de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda vaquera larga de Mango tiene un precio de 25,95 euros.

Falda vaquera larga de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda vaquera larga de Stradivarius tiene un precio de 29,99 euros.