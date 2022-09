La falda efecto piel de Mango que las mujeres de 50 llevarán con botas altas.

Hay combinaciones de prendas que tienen un encanto especial y que llevan a otro nivel cualquier estilismo. Con independencia de cuáles sean las tendencias de otoño, hay prendas que siempre están de moda y eso lo saben las mujeres mayores de 50. Ellas combinan como nadie los vestidos camiseros y con ellas descubrimos ese abrigo rosa que sube de nivel el más básico de los looks, pero no se trata de esas prendas. La combinación de la que hablamos pasa por apostar por una falda efecto piel y lucirla con una botas altas, como hacen las mujeres de más de 50 con este diseño tan ideal que hemos encontrado en Mango.

Las faldas efecto piel no necesitan ser tendencia para que se ganen un lugar privilegiado en nuestro fondo de armario. Tienen el don de ser completamente atemporales, por lo que podemos apostar por ellas cada vez que queramos marcarnos un look con un poco más de nivel y estilo. Así lo hacen nuestras gurús de estilo y así queremos copiarlas. Ellas, las mujeres mayores de 50, han encontrado en Mango la falda efecto piel perfecta para llevar en exclusiva con botas altas. No es que no la vayan a llevar con otro tipo de calzado, que puede ser, es que sólo con botas altas se consigue el efecto rompedor que una falda efecto piel como la de Mango pide a gritos.

Con el tiro alto y algo evasé (lo justo para que resulte favorecedora), la falda efecto piel de Mango que las mujeres mayores de 50 sólo llevarán con botas altas se antoja perfecta para un look total black como proponen en la web de la firma, aunque también podemos apostar por ella con una siempre acertada blusa blanca. Cualquier opción es buena si lo que buscas en un look rompedor, ya sea para ir a la oficina, para un evento formal o para ese día en el que buscas un estilismo con el que venirte arriba.

A pesar de que las tendencias y las propias necesidades del día a día nos habían invitado a apostar por las faldas midi con zapatillas deportivas sin sentir que estamos renunciando al glamour, esta falda efecto piel llega para romper con la estética comfy y reconciliarnos así con las botas altas, que puede ser de caña ancha y algo caída o las más clásicas y básicas. En cualquier caso, las mujeres de más de 50 van apostar por combinar la falda de Mango con botas altas y nosotras le vamos a copiar el look durante todo el otoño invierno.

Así es la falda efecto piel de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la falda efecto piel de Mango que las mujeres mayores de 50 llevarán con botas altas tiene un precio de 49,99 euros.