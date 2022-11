Los looks de Navidad más rompedores, los de la colección de fiesta de Pull&Bear y Tini Stoessel

La Navidad ya está aquí y no lo expresan nuestras ganas de apostar por manicuras navideñas, lo dice Mariah Carey, que ya ha entonado los primeros acordes del archiconocido villancico All I wants for Christmas is you, lo decimos porque nuestras firmas favoritas ya están sacando las primeras colecciones de fiesta y nosotras ya estamos fichando los mejores looks de Navidad.

La primera fue Primark, que con Paula Echevarría se marcó la colección de brillibrilli y purpurina más instagrameable de la Navidad, aunque entendemos que no a todas le convencen esos looks tan arquetípicos. Por eso, Pull&Bear acaba de lanzar junto a Tini Stoessel su colección de fiesta y en ella encontramos los looks más rompedores de la Navidad.

Si bien es cierto que Pull&Bear es una firma enfocada a un público más joven, también lo es que hasta los millennials buscan para Navidad ese lookazo con el que ser el centro de las miradas. Súper rompedores, vanguardistas, atrevidos y divertidos, los looks de fiesta de Pull&Bear se adaptan a la perfección a las necesidades y preferencias millennials, de ahí que para presentar su colección de fiesta desde la firma hayan querido contar con la cantante argentina Tini Stoessel.

Atrás quedaron los looks excesivamente maximalistas con demasiado brillibrilli, ahora Pull&Bear junto con Tini apuestan por unas tendencias mucho más relajadas y en las que lo verdaderamente rompedor es fusionar las tendencias metalizadas, con los tonos oscuros para llenar de luz unos estilismos de Navidad que poco o nada tienen que ver con lo que hemos visto en esas fechas.

Así es la colección de fiesta de Pull&Bear con Tini Stoessel

Los fans de Tini están de enhorabuena: Pull&Bear y la cantante argentina del momento desvelan una rompedora colección creada para deslumbrar en una de las temporadas más esperadas del año. Se presentan prendas tendencia, como tops metalizados o con volúmenes pronunciados, twin-sets de top de strass y pantalón, o vestidos de rejilla. Se trata de piezas divertidas y arriesgadas que se convierten en indispensables para los looks de noche.

La gama cromática parte de una paleta en tonos oscuros que se llenan de luz mediante el uso de brillos, tejidos metalizados y transparencias. Además de protagonizar las fotos de un editorial que firma Gorka Postigo, Tini lució algunas de las piezas en su exitoso concierto de Madrid, como parte de su gira 2022. La colección estará a la venta a partir del próximo 4 de noviembre en tiendas físicas y en la página web de Pull and Bear.