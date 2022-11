La colección de fiesta de Mango lo deja claro: esta Navidad tus looks serán rosa o no serán.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y pensar en los posibles looks con los que pasaremos las fiestas nos tiene entretenidas. Después de varias navidades en las que las fiestas y los encuentros no han sido posibles, este año muchas están dispuestas a tirar la casa por la venta con sus looks.

Muchas de nuestras firmas low cost favoritas ya han empezado a lanzar sus colecciones de fiesta y algunas son una maravilla. Después de ver la colección de Paula Echevarría con Primark o la de Tini Stoessel con Pull & Bear tenemos claro que esta Navidad vamos a abusar del brillibrilli en todas sus expresiones, aunque hay una nueva tendencia navideña que acaba de llegar y que nos ha hecho replantearnos nuestros looks.

Ya sabíamos que los looks rosa eran los triunfadores de la temporada (después de varias temporadas, es un color que sigue arrasando), pero lo que no nos imaginábamos era que ese color se fuese a convertir en el protagonista de los looks de Navidad. Al menos esa es la apuesta fuerte con la que Mango sentencia en su nueva colección de fiesta. Atrás quedaron los básicos vestidos de terciopelo negro, o los clásicos cuerpos de pailletes en todos grises, esta Navidad la clave para triunfar la tienen los looks rosa que proponen en la nueva colección de fiesta.

Tonalidad pensada para destacar, el rosa es un color con personalidad suficiente como para ser protagonista de los looks de fiesta más en tendencia (sobre todo si buscamos huir de tanta sobriedad), pero es cierto que quizás tanto rosa resulte excesivo. Por eso, la nueva colección de fiesta de Mango no sólo propone looks total pink, sino que también apuesta por dar pequeñas pinceladas en esta vitamínica tonalidad.

Pendientes de malla de color rosa de Mango

Los pendientes rosa tienen un precio de 15,99 euros.

Vestido rosa largo y con nudo de Mango

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido rosa largo y con nudo de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Vestido de terciopelo rosa de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de terciopelo rosa de Mango tiene un precio de 19,99 euros.

Abrigo rosa de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el abrigo rosa de Mango tiene un precio de 199,99 euros.

Vestido asimétrico rosa de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido rosa asimétrico de Mango tiene un precio de 89,99 euros.

Zapatos rosa de Mango

Disponibles desde el 35 al 41, los zapatos rosa de Mango tienen un precio de 39,99 euros.