Hecho en Sevilla y con muchas lentejuelas, así es el look definitivo de esta Navidad.

Los looks de Navidad son los que más maximalismo nos permiten. El exceso navideño se traduce en looks con los que brillar por la fuerte apuesta de purpurina y lentejuelas o estilismos en los que el rosa se convierte en el protagonista (este año las tendencias determinan que el rojo debe pasar a un segundo plano). Con los básicos de Navidad controlados (siempre es un acierto decantarse por una prenda de terciopelo), esta Navidad y las ganas que tenemos de celebrar invitan a darle un giro de tuerca a nuestros looks y jugar todavía más con el brillibrilli.

Nuestras firmas favoritas los saben y no dudan en sacar en sus colecciones de fiesta looks con muchas lentejuelas y purpurina, aunque, después de habernos estudiado las propuestas de estilo más atrevidas y originales, podemos afirmar que el look definitivo de Navidad está hecho en Sevilla y tiene muchas lentejuelas.

Responsabilidad de la firma low cost Pijichic y con la influencer la Carmen Bazán (@lamardecuqui) como responsable de lucir el lookazo, este estilismo de Navidad es una mezcla de tendencias maximalista que bien merece que apuestes por él estas fechas. En primer lugar, el conjunto de lentejuelas hecho en Sevilla con el que brillar en Navidad bebe de la principal premisa de la que debe partir un buen look de fiesta: las lentejuelas. Además de ser un básico de Navidad, las lentejuelas esta temporada se han convertido en un imprescindible del street style y hemos aprendido a combinarlo con otros estilismos más sencillos para un look de diario.

Fruto del contexto post pandemia, los colores vitamina también se han convertido en la tendencia tonal más alegre y vitalista por la que apostar en un look súper en tendencia. En ese sentido, el look de Navidad hecho en Sevilla fusiona las tan acertadas lentejuelas con los más que vitalistas colores vitamina para dar como resultado el estilismo definitivo para arrasar en Navidad.

La propuesta de la firma sevillana, que puede adquirirse tanto en tienda física como a través de internet, se presenta en dos opciones. Por un lado se puede combinar una especie camisa con las mangas ligeramente abullonadas con unos pantalones palazzo y por otro, esa misma camisa con una falda lápiz con apertura en el frontal.

Así es el look de Navidad hecho en Sevilla con el que arrasar

Original, diferente y atrevido, el look de fiesta hecho en Sevilla con el que triunfar en Navidad llega como una especie de revulsivo para dejar a un lado los looks más anodinos. Como es estilismo ya tiene suficinte personalidad, recomendamos hacer como la influencer y combinarlo con unas sandalias monocolor y una coleta alta que le deje todo el protagonistmo al conjunto.