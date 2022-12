Rocío Osorno confirma el 'suslodije' más arriesgado de Carmeron para los looks de Navidad

Tiene un don para ver tendencias donde sólo hay una prenda que a nuestros ojos es insustancial y sabe adelantarse antes que a nadie a lo que será toda una plaga. Carmeron, nuestra musa favorita de Instagram, tuvo un momento de inspiración divina hace unos días en su perfil (¿y cuándo no lo tiene esta bendita mujer?) y compartió con sus seguidoras lo que para ella sería un suslodije en todo regla.

Inspiración máxima esta Navidad (ya sea con sus looks para todo tipo de eventos o con sus glamurosos peinados) Rocío Osorno confirmaba (también en su cuenta de Instagram) que el suslodije más arriesgado de Carmeron sería todo un must en los looks de Navidad.

Carmeron se adelanta a todas las tendencias, por eso no nos extraña que, un nanosegundo (en el metaverso y fuera de él) después de adelantar su must navideño, Rocío Osorno publicase un look con esa arriesgada prenda que nos encanta. Si sigues a ambas, sabrás que nos referimos a los leggins de red con strass. Una fantasía de prenda, sin duda, que sólo las más arriesgadas se atreverán a lucir en esta Navidad.

Súper en tendencia (aunque no lo sabíamos hasta que Carmeron nos lo comunicó), los leggins de red de strass de Rocío Osorno los puedes encontrar en Calcedonia y son perfectos para un look de Navidad porque cumplen con la principal premisa de este tipo de estilismos: son de brillibrilli. Si la Navidad es la época del año en la que los outfits se llenan de purpurina, lentejuelas y brillo, la de este 2022 lo es hasta el extremo. De ahí que el brillibrilli haya dado el salto de sus prendas básicas (faldas y vestidos) para adueñarse de otras más atrevidas como capas o leggins (curiosamente, descubrimos ambas gracias a Rocío Osorno y Carmeron).

La confirmación del suslodije de Carmeron en forma de lookazo de Rocío Osorno nos llega justo en plena época de apogeo de comidas y cenas de Navidad. Aunque es una prenda demasiado arriesgada, este 2022 hemos comprobado que en el riesgo está el acierto (en lo que a moda se refiere, claro). Apostar por unos leggins de red de strass puede ser muy estiloso si se combinan como lo hace la propia Rocío Osorno. Una blusa blanca oversize, un abrigo tres cuartos en negro y complementos también en strass son la clave de este must de Navidad con el que seguro no pasarás desapercibida.

Rocío Osorno se atreve con unos leggins de strass

Ideales para un evento de Navidad algo más sofisticado (la noche de Fin de Año, esa cena especial que por fin se va a materializar), los leggins de red de strass van a verse mucho por Instagram estas fiestas. Lo adelantó Carmeron y lo confirmó Rocío Osorno, sólo hay que estar atentas.