Mango tiene el mono barato para el look definitivo de Domingo de Ramos.

Buscar el look de Domingo de Ramos de última hora tiene dos consecuencias. Por un lado, la desesperación absoluta por no encontrar nada. Por otro, descubrir la clave de los mejores looks para Semana Santa y dar con un conjunto a muy buen precio. Teniendo en cuenta que los looks de Semana Santa cada vez son más cómodos e informales, no es apresurado pensar que los trajes de chaqueta más elegantes se puedan llevar con deportivas o que las faldas midi con más vuelo combinen a la perfección con un zapato plano. Por eso, buscar el look de Domingo de Ramos a última hora implica que ya están todas las cartas sobre la mesa y que firmas como Mango garantizarán propuestas ideales, cómodas y económicas.

Es el caso del último descubrimiento en la firma, un mono plisado en crudo que cumple, sin duda, con todo lo que se espera de un look de Domingo de Ramos y, además, lo hace por menos de 30 euros. En otras ocasiones ya hemos advertido que los monos no son aptos para todo tipo de contextos porque resultan algo incómodos a la hora de llevar a cabo según qué cosas, pero el resultado del look cuando se apuesta por una de estas prendas es espectacular.

En ese sentido, el mono de Mango cumple todas las expectativas para ser una prenda cómoda y elegante de Domingo de Ramos. Con escote de barco, manga a la sisa con una leve caída, cinturón y perneras rectas, este mono de Mango tan fluido es ideal para un look todoterreno y en el que la comodidad es la clave. Sin ser excesivante largo, el mono puede (y debe) combinarse con un zapato plano.

El punto del conjunto lo pone un cinturón fluido con el que se enmarca la cintura. Si quieres marcarte un punto un poco más sofisticado, puede cambiar el cinturón que trae el mono por un pañuelo con estampado alegre o por otro cinturón más sofisticado. Aunque con el que trae la prenda el resultado es de diez.

A la hora de combinarlo, una blazer en tonos corales, de lunares o incluso negra son una buena opción para este mono de Mango que podrás llevar en infinidad de ocasiones y que tiene un precio tan económico que podrás apostar por invertir un poco más en los complementos. Por menos de 30 euros el look del Domingo de Ramos está solucionado.

Así es el mono plisado de Mango para un look de Domingo de Ramos

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono plisado de Mango ideal para un look de Domingo de Ramos tiene un precio de 29,99 euros.