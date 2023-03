Rocío Osorno tiene la clave de los mejores looks para esta Semana Santa

Esta Semana Santa las expectativas están muy elevadas. Sobre todo en lo referente a los looks. El acusado ascenso de las temperaturas invita a que muchas sueñen con un perfecto look de Domingo de Ramos de lo más estival. Nada de trajes de chaqueta, mejor faldas con calzado cómodo y blusas fresquitas y vaporosas. Aunque los looks de Semana Santa no tienen por qué reducirse exclusivamente a eso.

Rocío Osorno, que como buena sevillana domina a la perfección las fiestas de la primavera, no sólo ha encontrado ya el mejor look para la Feria de Abril de Sevilla, también tiene la clave de los mejores looks para esta Semana Santa.

Conjuntos dos piezas, el traje de chaqueta viral de Zara, looks fresquitos, propuestas todoterreno y outfits de lo más cómodo y en tendencia son algunos de los looks de Rocío Osorno que querrás copiar esta Semana Santa. Echa un vistazo, haz una lista de las prendas que ya tienes en tu armario y márcate el mejor look de Semana Santa al más puro estilo Rocío Osorno.

Todo al blanco para el Domingo de Ramos

Es el día más especial de toda la Semana Santa y es por eso por lo que el look del Domingo de Ramos es uno de los más cuidados. El blanco siempre es una buena opción y más si es una propuesta tan fresquita y apetecible como la de Rocío Osorno.

El traje de chaqueta de flores de Zara

Ha sido toda una revolución en Instagram y no es para menos. El traje de chaqueta de Zara con el que Rocío Osorno impactaba hace unos día en su perfil es todo un must para esta Semana Santa. Ideal para un día en que quieras ir elegante, pero te apetezca apostar por un calzado plano.

Conjunto dos piezas de lunares con sello andaluz

Los lunares siempre son una opción para cualquier clase de evento y más si es uno de primavera. Rocío Osorno lo tiene clarísimo y por eso entre sus apuestas preferidas de estilo siempre están las prendas de lunares. Este conjunto, en concreto, es de su propia firma y nos parece ideal para un lookazo de Domingo de Ramos o de Jueves Santo, que todavía se pueden llevar tonalidades chillonas.

Falda y chaqueta tipo tweed

Puede que esta Semana Santa las temperaturas vayan a impedir llevar este tipo de conjuntos, pero este look de Rocío Osorno nos encanta para Semana Santa. Muy elegante y cómodo, el conjunto tipo tweed siempre es un acierto y no necesariamente hay que llevarlo con un zapato de tacón.

El look todo al rosa de Rocío Osorno

El rosa es uno de los colores que más fuerte pegan en primavera. Si, además, hablamos de trajes de chaqueta, unir ambos conceptos es un acierto asegurado. Este look que propone Rocío Osorno y con el que está espectacular nos encanta para un Domingo de Ramos a todo color.

El look fresquito de Semana Santa

Las temperaturas esta Semana Santa van a ser bastante elevadas y no es necesario morir de calor ni ir todos los días de punta en blanco. Esta opción más informal, pero con mucho rollo, de Rocío Osorno nos parece un look muy propio para ir fresquitas en Semana Santa.

Mono bicolor para un look sofisticado y funcional

Los monos tienen el don de adaptarse a cualquiera que sea el contexto en base a cómo lo complementemos. Podemos apostar por uno de ellos con unas manoletinas y un bolso tipo bandolera para un look de Semana Santa sofisticado, pero cómodo y funcional al más puro estilo Rocío Osorno.

Traje de chaqueta en el color de la primavera

Naranja y con chaleco en lugar de chaqueta, esta opción de Rocío Osorno nos parece ideal para Semana Semana Santa.

Un look todoterreno para una Semana Santa 'non stop'

En Semana Santa hay días en los que desde por la mañana hasta por la noche es un no parar. Para ese tipo de jornadas maratonianas Rocío Osorno apuesta por blazer, pantalones y zapatillas deportivas, una opción muy copiable en esta Semana Santa.