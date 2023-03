Rocío Osorno encuentra en Mango el mejor look para la Feria de abril de Sevilla

Esta primavera no para de dejarnos lookazos y no podemos estar más agradecidas a Rocío Osorno. Una de las influencers con más estilo de Instagram, la sevillana vuelve a convertirse en referente para los looks de Semana Santa y de la Feria de Abril de Sevilla. Sus trajes de flamenca, sus conjuntos sofisticados o sus descubrimientos en firmas low cost la convierten en esa especie de mejor amiga a cuyo armario acudir cada vez que no sabemos qué ponernos. Sobre todo después de su último descubrimiento.

Se trata de un conjunto de lunares espectacular de Mango que ya se postula como el mejor look para la Feria de Abril de Sevilla, sobre todo para la noche del pescaíto. La influencer colgaba en su cuenta de Instagram un post con este espectacular conjunto de Mango y todas las alarmas saltaban. La elegancia y la sofisticación hacían pensar que se trataba de un look de una firma no apta para todos los bolsillos, pero nada más lejos de la realidad.

Compuesto por dos piezas (la primera vez que ves el conjunto puede parecer un mono), el look de Rocío Osorno se presenta con un estampado de lunares blancos obre un fondo azul. Uno de los estampados más elegantes y que, en el caso del look de Mango, sube de nivel gracias al tejido y los detalles. En el caso del tejido, se trata de un poliéster reciclado con mucha caída y satinado. En el caso de la blusa, un detalle en forma de flor en uno de los hombros le confieren al conjunto la categoría de lookazo para la Feria de Abril de Sevilla.

A la hora de combinarlo, Rocío Osorno apuesta por llevar el pelo liso y suelto, un maquillaje muy natural y en el que destaca el rojo de labios, unos pendientes sencillos y discretos en forma de lágrima y una cartera metalizada. Menos es más y este look de Mango no necesita nada más para ser el mejor el look para ir a la Feria de Abril con un estilismo de inspiración flamenca. Además, el conjunto es tan elegante, que también podrás apostar por él en otros eventos de esta primavera.

Así es el conjunto de lunares que Rocío Osorno ha fichado en Mango

Compuesto por una blusa de lunares y unos pantalones con el mismo estampado, el conjunto que Rocío Osorno ha fichado en Mango para un look perfecto de pescaíto tiene un precio de 45,99 euros (en el caso de la blusa) y 39,99 euros (en el caso de los pantalones).