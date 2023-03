Los trajes de chaqueta más ideales para el Domingo de Ramos son de Sevilla

Queda muy poco para Semana Santa y, aunque los estilismos se hayan vuelto cada vez más informales, el look del Domingo de Ramos sigue generando mucha (muchísima) expectación. Con cada vez más propuestas y de lo más variadas, encontrar un look para estrenar el Domingo de Ramos se antoja bastante sencillo. Los vestidos más bonitos de la primavera siguen siendo una de las opciones preferidas, aunque los recién incorporados a los armarios más estilosos trajes de chaqueta son una opción que cobra cada vez más pesos.

A pesar de que el mono sofisticado que se ha vuelto viral en Instagram es irresistible, un look de Domingo de Ramos no sólo tiene que ser ideal, también debe ser cómodo y un poco más funcional. En ese sentido, los trajes de chaqueta se han convertido en los máximos protagonistas de las colecciones de la mayoría de firmas.

Con idea de apostar por el comercio local y de cercanía, estas propuestas de trajes de chaqueta para estrenar en el Domingo de Ramos son de tiendas de Sevilla en las que muchas influencers confían a la hora de configurar sus looks del día a día. Ideales para llevarlos con un zapato plano (en Semana Santa es mejor olvidarse de los tacones), estos son los cinco trajes más ideales que puedes estrenar en Semana Santa y con los que acertarás seguro.

Un traje de chaqueta con estampado paisley

El Armario de Paola se ha convertido en el espacio de referencia de influencers como Bearuma, Pipa Porras, Fátima Borbolla o Aurora Muñoz y ahora, con la colección de primavera recién estrenada, se convierte en el lugar perfecto en el que encontrar un look para el Domingo de Ramos. En uno de los colores más en tendencia de la primavera y con un estampado muy elegante, este traje de chaqueta es una opción muy a tener en cuenta este Domingo de Ramos.

Traje de chaqueta con estampado de flores

Garbo lleva siendo un referente en los armarios de las sevillanas desde hace más de diez años y a la hora de encontrar un look para el Domingo de Ramos no iba a ser menos. Con un estampado muy primaveral, este traje de chaqueta es perfecto para un look de Domingo de Ramos en el que no sólo ir cómodas sea la premisa principal. Las mangas abullonadas y el cinturón de la chaqueta le dan un toque irresistible.

Traje de chaqueta de color naranja

Es el color de la temporada y estaba claro que las propuestas para el Domingo de Ramos lo tendrían entre sus tonalidades. También con mangas abullonadas, este traje de chaqueta de Doblece Store es una opción perfecta para un look de Domingo de Ramos de las que siempre siguen las tendencias.

Traje de chaqueta fluido

Llevan semanas dándolo todo con la moda flamenca, pero entre sus percheros también se pueden encontrar looks para otro tipo de eventos. Como es el caso del Domingo de Ramos. Quizás la propuesta más cómodo de todas, el traje de chaqueta de Pijichic tiene un corte muy fluido y un tejido muy liviano, cuestiones clave a la hora de apostar por un estilismo de Semana Santa.

Traje de chaqueta morado

Es un color que siempre favorece y lleva varias temporadas siendo tendencia. Ideal para una boda, bautizo o comunión, este traje de chaqueta de Cayro Woman (una de las firmas favoritas de la Reina Letizia) es una opción ideal para las que quieren llevar la elegancia por bandera.