El mono blanco de Zara con el que las más estilosas se marcan el look fresquito de Semana Santa

En Semana Santa siempre suele hacer bastante calor, pero la de este 2023 parece haber pillado a los armario desprovistos de looks fresquitos. Quizás de un año para otro nos olvidamos del acusado ascenso del termómetro en los primeros días de primavera y queremos llevar a término todas las propuestas de looks de Semana Santa de Rocío Osorno (es decir, las blazers y chaqueta más ideales e imposibles de llevar con tanto calor). Pensando en el calor de Semana Santa, no se hace nada raro que un mono se convierta en el look definitivo, por eso, al ver este mono blanco de Zara han saltado todas las alarmas de las mujeres más estilosas.

Los monos siempre son un plus de estilo a cualquier look que se precie, por eso se han convertido en la prenda estrella de bodas, bautizos, comuniones y grandes eventos de primavera. Por eso, las más estilosas convierten un mono blanco como este de Zara en el look fresquito de Semana Santa.

Cómodo, fresquito, elegante y funcional, el mono blanco de Zara es esa prenda que fichas para Semana Santa y se termina convirtiendo en tu prenda top de fondo de armario. Con la manga a la sisa (clave para un look fresquito), el mono blanco de Zara se presenta con el escote cruzado y las perneras sueltas y rectas con un largo midi. Al tratarse de un mono de largo midi las posibilidades de estilo se vuelven mucho más amplias. Si hablamos de un look de Semana Santa con estilo, pero muy cómodo, podemos combinar el mono con unas manoletinas o unas cuñas de esparto no muy elevadas.

Si hablamos de un look de Semana Santa en el que la comodidad puede pasar a un segundo plano, podemos sacar del armario tacones y cuñas elevadísimas. Una vez termine Semana Santa y si queremos seguir apostando por este mono blanco de Zara para el día a día, las tan socorridas zapatillas deportivas también son una buena opción. Eso sí, busca unas zapatillas que no tengan un diseño excesivamente básico, por contrarrestar.

En el caso de apostar por el mono blanco de Zara para un look fresquito y con estilo en Semana Santa, nada como combinarlo con un pañuelo de flores de colores, un bolso de rafia y un recogido bajo y súper informal para tener mucho rollo.

Así es el mono blanco de Zara para un look fresquito de Semana Santa

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono blanco de Zara para un look fresquito de Semana Santa tiene un precio de 39,95 euros.