Azules y plisados, los pantalones de vestir de Primark que las mujeres de 50 llevan con camiseta y deportivas.

Las mujeres de 50 tienen una personalidad y seguridad en sí mismas a la hora de vestir que contagia a las de 20. Con un estilo muy definido, ellas fueron las primeras en apostar por los pantalones de vestir más elegantes y cómodos en los looks más informales y las que hicieron de la chaqueta blanca la pareja perfecta de los vaqueros más en tendencia. Suelen ir un paso por delante a la hora de adaptarse a las tendencias y por eso los pantalones de vestir son sus mejores aliados del día a día. Ahora, además, nos han descubierto en Primark unos pantalones azules y plisados que llevarán con camiseta y deportivas a los que no podemos quitarles ojo.

Pertenecientes a la colección de Paula Echevarría para Primark, estos pantalones de vestir no sólo combinan de lujo con camiseta y deportivas, también resultan muy cómodos y favorecedores. De corte carrot (un estilo que cada vez coge más fuerza), estos pantalones ya se han convertido en un éxito de ventas entre las mujeres de más de 50.

Pantalones de vestir, camiseta y deportivas: El look más top de las mujeres de 50

Desde que los pantalones de vestir dejaron de ser exclusivos para los looks más formales, las posibilidades de combinación han ido aumentando exponencialmente. Desde jerséis y tacones a camisetas y deportivas. Sinónimo de estatus y un reflejo de la seguridad de aquella mujer que los lleva, los pantalones de vestir se han convertido en la prenda comodín para cuando no sabemos qué ponernos y queremos presumir de un look muy estilosos a la par que cómodo. En el caso de las mujeres de 50, ellas van un paso por delante y pueden presumir de tener ese estilo innato y la seguridad que conceden los años. Por eso, ellas descubrieron mucho antes que los pantalones de vestir combinan mucho mejor con una camiseta y unas deportivas, sobre todo ahora que las zapatillas presentan diseños mucho más elegantes y menos funcionales.

La combinación de pantalones de vestir, camiseta y deportivas es una de las más cómodas a las que nos vamos a enfrentar. Nada de prendas ajustada, todo diseños fluidos, pero sin resultar tan anchos que provoquen el efecto saco. Tremendamente fresco y juvenil, este estilismo hace mucho tiempo que se convirtió en el uniforme de las mujeres de más de 50 y esta primavera promete dar mucho que hablar.

Así son los pantalones de vestir de Primark

Disponibles en color azul, estos pantalones son una apuesta por la sastrería clásica. Se trata de un diseño básico y sencillo, con pliegues que van desde la cintura hasta el tobillo, que pertenece a la colección de Paula Echevarría para Primark. El corte de estos pantalones es de estilo carrot, es decir, se presentan un poco más holgados en la zona superior y poco a poco van disminuyendo hasta llegar a la zona de los tobillos, produciéndose el efecto cono que tanto caracteriza a estos pantalones.

Como son de corte sastre, también está disponible la blazer a juego, ideal para completar el look con camiseta y deportivas. Recuerda combinar los pantalones azules con un buen cinturón, ya no por enmarcar la figura (que queda perfectamente enmarcada y definida con este corte), más bien por romper con la monocromía y darle un toque mucho más personal. Al ser azules, las posibilidades de combinación son bastante amplias, desde una camiseta básica blanca, a una gris, pasando por los tonos pastel más en tendencia.

Están disponibles desde la talla 32 hasta la 48 y tienen un precio de 20 euros.