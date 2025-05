Rafa Valverde, diseñador de novias e invitadas: “Esta temporada las tendencias son más naturales y cómodas, con una estética menos rígida”

La moda con sello andaluz es imparable y cada vez tiene un mayor impacto en el panorama nacional e internacional demostrando que el sur va más allá de la moda flamenca y que no todo son lunares y volantes. Con una visión muy particular de la estética de invitadas y la moda nupcial, en Andalucía se forjan los diseñadores más talentosos y más aclamados, ya sea para ofrecer esos looks de invitada con cierta inspiración sureña o para vestir a las novias con más personalidad. La moda en Andalucía trasciende al traje regional y el diseñador Rafel Valverde es uno de los responsables.

Rafa Valverde es una referencia en la moda nupcial en Andalucía. De su atelier en Córdoba han salido algunas de las novias, invitadas y madrinas más estilosas de los últimos años. El creador cuenta con un amplio bagaje desde su firma, que tiene ya más de siete años de antigüedad y también un pasado ligado a casas tan reconocidas nacional e internacionalmente como Roberto Diz, Palomo y Antonio García.

Un patronaje exquisito, tejidos de calidad y una costura artesanal son las bases de los diseños de Rafa Valverde, en los que priman las técnicas manuales. Para él no hay límites a la hora de crear, sólo los que fije la persona que tiene delante. En su mano está poder realzar el importante trabajo de cada una de las prendas cosidas a mano que surgen en su taller. Hablamos con él para que nos cuente los secretos detrás de su taller y cuáles son las tendencias en novia e invitada que destacarán esta temporada.

El diseñador cordobés Rafa Valverde es su atelier. / Limón y Sal

Pregunta.¿Qué tipo de clienta acude a tu atelier?

Respuesta.Una clienta que busca diferenciarse y expresar su esencia personal. Por ello, la entrevista inicial es fundamental, ya que permite captar su inspiración y fusionarla con la identidad y el estilo distintivo de Rafa Valverde. Por lo general, nuestras clientas poseen un estilo clásico y confían en nosotros para aportar ese detalle personal que realza su elegancia.

P.¿Qué la invita a decantarse por un diseño de Rafa Valverde?

R.Cada vez más clientas confían en nuestro asesoramiento, atraídas por una identidad que combina elegancia y clasicismo, con un enfoque moderno. Nuestra propuesta aporta un aire fresco a través de la cuidadosa selección de tejidos, texturas y formas, reflejando un estilo sofisticado y atemporal.

Vestido de novia del diseñador Rafa Valverde. / Mercedes Pérez

P.¿Cómo se decidió a emprender en Córdoba?

R.Soy de Almodóvar del Río, un pueblo de Córdoba, aunque estaba trabajando en Sevilla. Siempre supe que abrir mi atelier aquí era el paso que debía dar, ya que mi estilo encajaba con la esencia de Córdoba. Tras estudiar la situación y encontrar el momento adecuado, decidí emprender esta nueva etapa con la confianza de que era el momento perfecto para hacerlo.

P.¿Cuál ha sido el camino hasta llegar a tener su propia firma?

R.Comencé mi carrera en la moda flamenca, pero mi verdadera pasión siempre ha sido la moda, la alta costura, un campo con el que me he sentido vinculado desde mi infancia. A lo largo de los años, descubrí que el mundo nupcial representaba una oportunidad única para fusionar la tradición artesanal y atemporal con el valor añadido del diseño y las tendencias. La firma se fundó en 2009, inicialmente de forma freelance, ya que lo compaginaba con mi formación. Pero no fue hasta 2018 cuando inauguré mi atelier en Córdoba, consolidando así mi presencia en el sector.

Un look de invitada del diseñador Rafa Valverde. / Rafa Valverde

P.¿Qué siente al vestir a tus clientas?

R.Es un orgullo ver como novias e invitadas confían en mí para un día tan importante, que han soñado durante toda su vida. Me enorgullece poder hacerlas sentir únicas y ayudarles a brillar en ese momento tan especial.

P.¿Cómo es la novia y la invitada Rafa Valverde?

R.La novia Rafa Valverde representa una personalidad única, donde la fuerza del diseño se expresa a través de los tejidos, las formas y los volúmenes. Al mismo tiempo, mantiene una elegancia sobria en los acabados y en la ejecución técnica. Su propuesta fusiona la exigencia con la naturalidad, aportando frescura al look y evitando que este se vea rígido o artificial. Además, refleja un profundo amor por lo artesanal y por la buena calidad, no sólo en el producto final, sino en todo lo que lo rodea, desde las personas que lo elaboran hasta la experiencia que se vive a lo largo del proceso.

Look de novia e invitada del diseñador Rafa Valverde. / Rafa Valverde

P.¿Qué tendencias cree que triunfarán esta temporada?

R.Este año, las tendencias en vestidos de novia siguen evolucionando hacia propuestas que combinan elegancia, comodidad y un toque de modernidad. Los drapeados, las texturas, los plisados en todas sus versiones continúan con fuerza, aportando fluidez y la caída del tejido permiten una mayor versatilidad y personalidad, destacando la figura de manera sutil. Las estructuras asimétricas y las piezas desestructuradas toman importancia, ofreciendo opciones más naturales y cómodas con una estética menos rígida. Para las novias más arriesgadas, los tejidos brillantes y el satén, especialmente cuando se combinan con cortes halter. Esta combinación aporta un toque moderno sin perder elegancia. El escote Bardot sigue siendo una opción destacada para lucir clavícula. Por último, los conjuntos de dos piezas, ya sean desmontables o no. Esta opción no sólo permite mayor flexibilidad en el look, sino que también ofrece la posibilidad de adaptarse a diferentes momentos del día. La tendencia hacia tonos más vintage sigue presente, dotando de romanticismo al look y de un estilo más boho.

Look de invitada de Rafa Valverde. / Rafa Valverde

P.¿Cuáles son sus próximos retos?

R.Me gustaría ser un referente a nivel nacional en el mundo nupcial. Actualmente, estamos apostando por un crecimiento en visibilidad, para atraer otros nuevos perfiles de clientas nacionales, con el objetivo de aumentar nuestra presencia y crear una propuesta más creativa, dirigida a celebrities, influencers, aristócratas y nuevos proyectos de moda, entre otros.

P.¿Un sueño?

R.Vestir a la reina Letizia.