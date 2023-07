Rocío Osorno encuentra en Zara el vestido más bonito del verano y lo agota en minutos.

El verano que Rocío Osorno está dejando pasará a la historia de Instagram por ser la temporada en la que más propuestas de estilo del buque insignia de Inditex nos inspiró. Poseedora de una armario en el que nunca faltan los vestidos imprescindibles de verano y convertida en una de las influencers más inspiradoras de Instagram, Rocío Osorno ha vuelto a hacerlo. Después de versionar y hacer escasear el vestido más arriesgado de la colección de Barbie de Zara, ahora la influencer encuentra y agota en minutos el vestido más bonito de todo el verano.

Se trata de un diseño en tonos tierra y verde, con unas piedras en la zona de la cintura que unen la falda y la parte de arriba del mismo, que al principio puede pasar desapercibido y que al lucirlo Rocío Osorno se convierte un artículo de alta (altísima) demanda.

Tanto es así, que a los pocos minutos de colgar el post en su perfil de Instagram y descubrir que se trataba de un vestido de Zara, la prenda empezaba a escasear en algunas tallas. Ver similares, coming soon o últimas unidades podía leerse a los poco minutos de que Rocío Osorno compartiese en su perfile de Instagram el que ya es para muchas el vestido más bonito de todo el verano.

Así es el vestido de Zara que Rocío Osorno ha agotado

Está dando un verano con propuestas de Zara realmente inspirador. A pesar de que también apuesta por diseños de otras firmas, son las propuestas de Zara las que parecen haber conquistado a la influencer sevillana que no duda en compartir con sus seguidoras sus nuevas adquisiciones y sus trucos para que resulten más favorecedoras.

"¿Le damos nota a este? Va la mía, cómodo (sobre todo el escote que es lo que siempre me suele dar más problema), color súper original y favorecedor para verano porque resalta el bronceado y el detalle de las piedras es.... Le doy un 9", escribía Rocío Osorno en su perfil de Instagram. A su post, que ya cuenta con más de cuarenta y cinco mil me gusta, le llovían los comentarios positivos de seguidoras que reconocían "no haber reparado en esa prenda hasta que la influencer ha apostado por ella".

En cualquier caso, el vestido de Zara de Rocío Osorno se antoja perfecto para las noches de verano, esas en las que las temperaturas invitan a presumir de moreno rodeada de buena compañía.

El vestido de Zara tiene un precio de 59,95 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XL.