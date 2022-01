Las diez tendencias de 2022 que dominarán el 'street style' y debes tener en el armario.

Acabamos de estrenar 2022 y nada nos hace más ilusión que afrontar el año con un nuevo estilismo y para eso no hay nada mejor que las tendencias que ya se ven en el street style (y que ya habíamos observado en las pasarelas) y que debemos fichar para nuestro armario. Las vísperas de 2022 descubrimos el color rosa volvería a ser tendencia en 2022 gracias a los jerséis más molones de una de nuestras firmas preferidas, pero no es la única tendencia que pisará fuerte.

Puede que ahora estemos obnubiladas buscando ese abrigo de rebajas perfecto para el frío que está por venir, pero no se nos ocurre un mejor momento para adentrarnos en las tendencias de 2022 que dominarán el street style y que debes tener en el armario para empezar el año cargadas de estilo.

Para que no caigas en los mimos errores de cada año y termines comprando prendas a las que sólo des un uso, tenemos la lista de las tendencias de moda favoritas para 2022. Este nuevo año nos acompañarán algunas que ya vimos en 2021, como el estilo dosmilero, los estampados y cortes de inspiración retro, el cut out…

Preparar nuestro armario para el 2022 es nuestro ejercicio preferido, y nada más útil que estar al día de las tendencias para ello. Repasamos las tendencias que llegan pisando fuerte en 2022 para que sea más fácil decidir que prendas añades a tu armario esta temporada.

El rosa, color por excelencia del 2022

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARÍA FERNÁNDEZ-RUBÍES SOLER (@mariafrubies)

Este año el rosa es uno de los protagonistas del street style, desde los tonos pasteles hasta el fucsia, destacando una arriesgada elección por los tonos flúor. Es el color perfecto para salir de los tonos neutros, da vida a los outfits, y queda genial en looks formales para ocasiones especiales.

El protagonista del estilo Y2K, pantalones cargo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @annsophie.koe

El estilo Y2K, abanderado de la estética dosmilera tiene una gran presencia en el street style y con él han vuelto los pantalones tipo cargo. Todo apunta a que este 2022 serán de los favoritos de las celebrities porque dan un toque urbano a cualquier outfit. Estos pantalones se llevarán sobre todo holgados y low rise (tiro bajo).

Tendencias que perduran, crop tops en 2022

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luna De Casanova (@lunadecasanova)

Parece que en 2022 tampoco nos olvidamos de enseñar ombligo, los crop tops nos acompañan un año más. Lejos de lo que pueda parecer, esta tendencia se suma a looks súper elegantes y formales, fusionándose con trajes de chaqueta para darles ese toque atrevido. Se verán también, tops que pocas diferencias tienen con los sujetadores, los bra tops. La lencería se mostrará más que nunca.

Tendencia cut out, cortes en tus prendas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maeva Giani Marshall (@maevamarshall)

La tendencia cut out también llega pisando fuerte este 2022. El street style tampoco renuncia a ella, los cortes estratégicos de las prendas estilizan la figura y dan un toque súper original a los looks. Las prendas con cut out vienen genial para potenciar las partes favoritas de tu cuerpo y son perfectas para crear looks que combinen distintas capas.

Trajes de chaqueta especiales, la sastrería más divertida

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gili Biegun (@joysworld_)

La sastrería lleva acompañándonos ya durante un tiempo y este año no será una excepción. Este 2022 también estará lleno de trajes de chaqueta, eso sí, todo apunta a que los cortes y colores clásicos no tendrán cabida en el street style. Dos mundos paralelos se harán hueco en la sastrería, las blazers XXL y las micro blazers; y ambas serán protagonistas de los conjuntos.

Sporty style, o como crear looks con tu ropa de deporte

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Déspi NaKa (@despi_naka)

Otra de las tendencias más sonadas para 2022 es el estilo sporty en su máximo apogeo. Utilizar looks y prendas propias de algún deporte y convertirlos en conjuntos cómodos y estilosos para el día a día será rutina durante este año.

Estampados de inspiración vintage, los favoritos de este año

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Déspi NaKa (@despi_naka)

Los estampados han estado muy presentes en 2021, sobre todo los de inspiración retro. Este año no hay excusa para no abrazar la tendencia vintage y atreverse con prendas estampadas que nos hagan crear outfits propios de nuestras madres en los 90. Los prints más sonados son los cuadros y el vichy.

Satén, el tejido predilecto de 2022

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar De Arce (@pilardearce)

Tela propia de los camisones y los saltos de cama, el satén se cuela en nuestros armarios para ser uno de los protagonistas del street style. Ideal para looks formales y súper sexys, es un tejido que combinado con otros menos formales, como el punto o el denim da lugar a conjuntos muy especiales.

Los conjuntos de punto se unen a la moda comfy

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La pandemia nos regaló el estilo comfy y ahora, por más que nos empeñemos, no podemos olvidarlo. El punto es en 2022 otro de los tejidos favoritos, es abrigado y cómodo y, aunque parezca mentira, hay mil opciones a la hora de introducirlo en nuestro armario, además del típico jersey de punto.

Colores flúor, la alegría de vestirse

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@alexandrapereira)

Pese a que se recuperan tendencias retro, en moda siempre se sigue mirando al futuro. Los colores flúor acompañarán este 2022 en prendas con inspiración futurista. La alegría de vestirse con tonos llamativos y coloridos está presente este año (algunas tonalidades inciden en nuestro mood), y esta tendencia es una de las favoritas para ello.