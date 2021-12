El rosa vuelve a ser tendencia y así es como lo llevarás en 2022.

Quedan pocos días para acabar el año y toca hacer balance. Cuáles has sido las tendencias que más nos han marcado, por qué una prenda se ha llevado más que otra... A pesar de que ahora estemos pensando exclusivamente en las tendencias de Navidad, debemos empezar a pensar qué se llevará el próximo 2022, si el vestido bicolor que fichaste porque te dio un pálpito se llevará el próximo año o si habrá algún regreso inesperado.

De lo último estamos segurísimas, ya que todo apunta a que el rosa vuelve a ser tendencia en 2022, aunque el próximo año lo llevarás de forma distinta a la primavera pasada. Estación en la que el rosa irrumpió con fuerza y se convirtió en el color más viral.

Llegó pisando fuerte en temporadas pasadas y este año, una vez más, se ha quedado para acompañarnos en los meses de frío. Con todas sus posibilidades, desde los tonos pasteles hasta el fucsia, el rosa es el color que necesitas para destacar sea cual sea la ocasión.

Es cierto que otros colores como el verde, el naranja y el morado también son clave esta temporada, pero sin duda el rosa es el que convertirá tus looks en mucho más vivos. Además, queda increíble al combinarlo con los otros colores ya mencionados. Por eso todo el mundo quiere apostar por el rosa. ¿A qué esperas para atreverte? Te dejamos las claves para jugar con este tono en todos tus conjuntos.

La reinterpretación del color rosa

Si te atreves con todo, Le Cruel tiene el abrigo rosa que no te vas a querer quitar. Color vibrante, calentito y con rollazo gracias a los detalles en verde, otro de los colores más top de la temporada. Si además lo combinas con el bucket hat de borreguito en el mismo color, crearás un total look en rosa que no va a dejar indiferente a nadie.

¿Has oído hablar de la tendencia de las prendas de estilo universitario? La firma se atreve con ella y con los colores de la temporada y crea la chaquetas más especiales para los outfits casuales.

Apostar por el rosa para los eventos es un acierto seguro. Si hacer protagonista a una prenda de color sobre una base en tonos mas neutros va más con su estilo, puedes combinar la camisa rosa Hummingbird de GAU con un pantalón negro y un stiletto negro; tiene tantos detalles que no vas a necesitar nada más para crear un conjunto increíble. También nos encanta su blusa fucsia ANNA, que combinada con un pantalón fluido palazzo es la opción perfecta para un look elegante de día.

El rosa se adueña de los looks monocromáticos y del estilo urbano

Para las que preferís un look monocromático en los eventos, la firma tiene una opción espectacular, el vestido Perla. Es una pieza única en tul bordado con perlas en rosa palo con el que estamos seguras de que vas a dejar boquiabierto a todo el que te mire. ¿Eres fan de los trajes? Maiume tiene un dos piezas en fucsia que es la opción más versátil, ya que podrás combinarlas también por separado y así aumentar sus posibilidades.

El rosa también se puede trasladar al estilo urbano. Combina cualquiera de las sudaderas rosas de Mod Wave Movement con un pantalón en tono berenjena y tus zapatillas de confianza para crear un outfit muy cañero y cómodo.

Accesorios de color rosa para las que van sobre seguro

Si todavía no te atreves con prendas a todo color en rosa pero lo quieres ir introduciendo en tu armario, los accesorios van a ser tus aliados. Combínalos con prendas negras para looks más sencillos. Mod Wave Movement tiene el gorro de punto en fucsia y el bolso con detalles en el mismo color que son el complemento perfecto para elevar tu chándal negro más cómodo.

Para crear conjuntos explosivos, combina tus accesorios rosas con looks monocolor en otras tonalidades. Entre todos los accesorios rosas de Alexah (que no son pocos), el clutch metalizado y el pañuelo multicolor son nuestros favoritos para esta temporada.