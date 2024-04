El traje de chaqueta elegante de Zara con efecto tipazo que enamora a las madres de Comunión.

Empieza la cuenta atrás para la temporada de bodas, bautizos y comuniones y toca pensar en el look perfecto para cada uno de estos eventos. Aunque para las bodas tengamos claro el vestido rojo con escote en la espalda es una de las opciones más acertadas, en el caso de las comuniones, la cosa se complica, y eso que Rocío Osorno con su nueva colección nos lo pone bastante fácil. El vestido blanco para las madres de Comunión de la firma homónima de la influencer es una de las opciones que las madres de Comunión barajan para este evento tan importante, aunque no todas quieren apostar por este tipo de prendas. Hay madres que prefieren looks más funcionales y versátiles y buscan entre los trajes de chaqueta de nueva colección la opción perfecta para este tipo de eventos.

Al igual que para otra clase de eventos, Zara vuelve a plantearnos una de las mejores propuestas para un evento de tales magnitudes. Se trata de un traje de chaqueta con efecto tipazo que ya ha enamorado a las madres de Comunión. En un favorecedor color celeste, este traje de chaqueta no sólo se tiñe de uno de los colores más en tendencia del momento, también tiene un corte que estiliza muchísimo. Si te planteas renunciar a faldas y vestidos en le Comunión de tu hijo, tienes que echarle un vistazo a este traje de chaqueta de Zara.

Por qué llevar traje de chaqueta en un look de madre de Comunión

A la hora de pensar en un look de madre de Comunión, casi siempre se suelen tener en mente los vestidos como primera opción, pero un traje de chaqueta es, sin duda, la mejor de las elecciones y estas son las razones.

Elegancia : Un traje de chaqueta suele transmitir una imagen de elegancia y sofisticación, lo que busca cualquier madre de Comunión a la hora de decantarse por un determinado look. Es una elección clásica que nunca pasa de moda, mucho menos ahora, cuando los trajes de chaqueta están a la última moda y se apuesta por ellos en múltiples contextos.

Versatilidad : Los trajes de chaqueta se presentan en una variedad de estilos, colores y tejidos, lo que te permite encontrar el que mejor se adapte a tu gusto personal y al estilo del evento. Puedes optar por un traje de chaqueta clásico en tonos oscuros, o bien elegir uno en un tono más llamativo si quieres destacar. Lo mejor de todo es que luego podrás darle una segunda vida al loo.

Comodidad : Casi todos se presenta ligeramente holgados, por lo que resultan muy cómodos para una Comunión (y para cualquier otro evento). Además, te ofrece la posibilidad de moverte con facilidad y estar lista para cualquier actividad que surja durante la comunión de tu hijo.

Adaptabilidad : Un traje de chaqueta es una opción muy versátil que puedes adaptar fácilmente para diferentes ocasiones. Puedes llevarlo con una blusa o camisa más formal para la ceremonia de la Comunión y también con camiseta en los looks posteriores al evento.

Estilo atemporal: A diferencia de otras opciones de vestuario que pueden quedar obsoletas con el tiempo, un traje de chaqueta es una inversión en estilo atemporal. Puedes seguir utilizando tu traje en diferentes eventos formales o en el día a día, lo que lo convierte en una opción práctica y duradera.

Así es el traje de chaqueta de Zara con efecto tipazo para un look de madre de Comunión

En un súper en tendencia color celeste, el traje de chaqueta de Zara se presenta en un formato dos piezas (sin chalequillo, como otros de la firma). Su corte es ligeramente holgado, lo suficiente como para entallar la cintura y evitar el temido efecto saco, las perneras se presentan en un ancho aceptable. A la hora de conseguir ese efecto tipazo que todas buscamos, ya sea para un look de madre de Comunión o para el día a día, el traje de chaqueta lo consigue gracias, precisamente, a su corte, y al amplio escote en uve que presenta la chaqueta y que ayuda a que visualmente la figura se vea alargada.

Si te decantas por él para un look de madre de Comunión, poco o nada tendrás que añadirle, ya que la pieza tiene personalidad por sí sola y el color resulta de lo más favorecedor. Combina esta opción con complementos en tonos crudos (recuerda que una Comunión es un evento de mañana e infantil) y apuesta por darle protagonismo a los pendientes,

Disponible desde la talla XS hasta la XL, en el caso de los pantalones, y desde la talla XS hasta la talla XXL, en el caso de la chaqueta, el traje de chaqueta de Zara con efecto tipazo para un look de madre de Comunión tiene un precio de 39,95 euros (los pantalones) y 69,95 euros (la chaqueta).