Rocío Osorno tiene el vestido blanco perfecto para las madres de Comunión más elegantes.

Nunca es demasiado pronto para empezar la búsqueda de un look para un día importante, mucho menos si se trata del vestido para una madre de Comunión. Con idea de conseguir un look elegante, pero que no sea excesivamente llamativo, los vestidos más en tendencia de la primavera empiezan a llegar para convertirse en el Santo Grial de los estilismos de Comunión, pero hay un vestido que ya se ha ganado el calificativo de lookazo. Tras avanzar los detalles de su primera colección de trajes de flamenca, ahora Rocío Osorno ha dado las primeras pinceladas de la que será su colección de invitadas para esta primavera y lo ha hecho enseñado un vestido blanco que se antoja perfecto para las madres de Comunión más elegantes.

De color blanco, el vestido de Rocío Osorno es uno de los favoritos de los favoritos de la diseñadora en relación a sus nuevas propuestas de temporada. Tanto es así, que la influencer ya ha adelantado que ese diseño estará disponible en más colores. Por el momento, el vestido blanco de su nueva colección es perfecto para las madres de Comunión más elegantes.

Así es el vestido de Rocío Osorno para las madres de Comunión

De color blanco y con unas voluminosas mangas globo, el vestido de Rocío Osorno se presenta en un favorecedor largo midi. Ajustado en la zona del cuerpo, el escote se presenta de forma cuadrada, con un acabado en forma de corazón, tanto en la parte delantera como en la trasera. Con idea de alargar la figura, el vestido presenta un talle asimétrico en pico, del que sale una voluminosa falda que, en lugar de quedar rígida o estática, tiene mucha caída y vuelo. En la espalda, cinco botones de color negro rematan uno de los looks de madre de Comunión más románticos.

Cómo combinar un vestido blanco en look de Comunión

Combinar un vestido blanco no presenta muchas dificultades, hacerlo de forma que resulte elegante requiere de un poco de ingenio. En el caso del vestido de Rocío Osorno, a pesar de ser de color blanco, el diseño ya es llamativo de por sí. Las mangas globo, el generosos escote y la falda voluminosa que nace de un talle asimétrico (cuidado con el pico) ya hacen que el vestido tenga suficiente personalidad como para añadirle más elementos que le resten importancia y sobresaturen el estilismo. Estas son algunas propuestas para combinar el vestido blanco de Rocío Osorno y ser la madre de Comunión más estilosa.

Vestido blanco con complementos negro : La combinación que hace la propia Rocío Osorno es nuestra favorita. Los looks en blanco y negro siempre suelen funcionar y más en un diseño como este. Ella apuesta por unos sencillos zapatos de salón y le da un punto muy romántico recogiendo su pelo de manera informal con un lazo del mismo color. Sin duda, un diez de estilo.

: La combinación que hace la propia Rocío Osorno es nuestra favorita. Los looks en blanco y negro siempre suelen funcionar y más en un diseño como este. Ella apuesta por unos sencillos zapatos de salón y le da un punto muy romántico recogiendo su pelo de manera informal con un lazo del mismo color. Sin duda, un diez de estilo. Vestido blanco con detalles en rojo : Otra de las combinaciones que mejor funcionan con el blanco es el rojo. En esta ocasión, unas sandalias en esta tonalidad y una generosa diadema, en lugar del lazo, son las mejores opciones. Siempre puedes rematar el look con una cartera floreada.

: Otra de las combinaciones que mejor funcionan con el blanco es el rojo. En esta ocasión, unas sandalias en esta tonalidad y una generosa diadema, en lugar del lazo, son las mejores opciones. Siempre puedes rematar el look con una cartera floreada. Vestido blanco y tonos pastel: Si quieres darle un punto todavía más romántico al diseño, apuesta por llevar un calzado y un bolso en tonos pastel. No tiene que ser, necesariamente, en un solo color, puedes jugar con estampados y mezclar texturas.

Otras opciones para un look de madre de Comunión

No es que haya una ley escrita que afirme que las madres de Comunión deban vestir de blanco, pero es un color que se antoja perfecto para un día tan especial. Sobre todo a la hora de destacar en su justa medida y combinar el estilismo de la forma más elegante. El vestido de Rocío Osorno pertenece a su nueva colección, que todavía no ha visto la luz, pero hay opciones en otras firmas, también de color blanco y muy económico, que pueden quedar ideales en un look de madre de Comunión. Éste de Zara, en concreto, tiene un precio de 39,95 euros.