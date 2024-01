Rocío Osorno avanza su colección de trajes de flamenca para la Feria de Abril.

Siempre ha llevado a gala su pasión por la moda flamenca y ahora Rocío Osorno ha decidido atreverse con los lunares y volantes. Con unas tendencias flamencas para 2024 más que definidas, la diseñadora ahora ultima detalles de lo que será su primera colección de trajes de flamenca. Acostumbra a lucirlos en la Feria de Abril, la diseñadora, que tiene una firma propia de vestidos de invitada, este año da un paso más allá en su amor por la moda flamenca y pasa de ser una mera consumidora a ser una creadora más.

Así lo anunciaba en redes sociales al finalizar el pasado año. Enfundada en un vestido de color rojo, con cuello de barco y escotazo en la espalda, Rocío Osorno anunciaba a sus seguidores que en 2024 vería la luz su primera colección de moda flamenca y éste era su primer adelanto. A escasos mese de que comience la Feria de Abril de Sevilla, Rocío Osorno adelanta la que será su primera colección de trajes de flamenca.

La nueva colección de trajes de flamenca de Rocío Osorno

Que es una enamorada de la moda flamenca no es un secreto. Además de en cada Feria de Abril en la que se ha enfundado un traje de flamenca, Rocío Osorno ha dejado muy claro en sus redes sociales cuál es su pasión: la moda flamenca. Así anunciaba en su perfil de Instagram la creación de su primera colección de moda flamenca. "Por un año lleno de proyectos que te emocionen, te ilusionen y te llenen. Mi primera colección de flamenca está en marcha y el primer look de 2024 no podría ser otro que un mini adelanto de lo que viene", adelantaba la influencer.

Su primer traje de flamenca, un diseño de color rojo muy en la línea de las preferencias de estilo de Rocío Osorno, es la antesala de todo lo que está por venir. Tras ese primer diseño, rojo, estampado con lunares a tono y con volantes de capa, llega el segundo vestido de su primera colección. Se trata de un traje de flamenca de color azul petróleo con lunares en color café que le ha provocado algún que otro quebradero de cabeza a la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rocío Osorno (@rocioosorno)

"Ha sido todo un reto hacer un traje así. El tejido es satén y a la hora de hacer volantes y poner otro debajo, el bies deformaba mucho, pero a base de ir corrigiendo lo conseguimos. La combinación de colores era arriesgada pero me parece muy elegante: azul petróleo y dorado. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Ya sabéis que yo soy muy de mantoncillos pero me daba pena tapar el traje y que no se viera bien pero ya he encargado uno bordado en el tono dorado así veis las dos opciones", escribía Rocío Osorno en su perfil de Instagram.

Ahora sólo queda esperar para conocer el resto de la colección de Rocío Osorno, que promete ser un reflejo de la esencia de la propia diseñadora.