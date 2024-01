El vestido elegante de Mango que desata la locura entre las madres de Comunión porque rejuvenece al instante.

Queda mucho tiempo para casi todo, pero cada vez que pensamos que los grandes eventos se antojan lejanos termina por echarse el tiempo encima. Las madres de Comunión lo saben y es por eso que muchas de ellas ya andan buscando entre los vestidos más ideales de la primavera su posible look para un día tan especial. Al igual que ocurre a la hora de combinar los vestidos informales, para un evento tan importante no podemos dejar nada al azar. El estilismo no sólo debe estar en tendencia (en realidad, si es un diseño atemporal, mejor), también debe cumplir una serie de normas y protocolos que nos ayuden, no sólo a acertar, también a sentirnos cómodas.

Con la primavera a la vuelta de la esquina, firmas como Mango ya han empezado a añadir a sus propuestas pinceladas de lo que será su nueva colección y entre diseños de punto y abrigos hemos encontrado el vestido elegante que desata la locura entre las madres de Comunión porque, además, rejuvenece al instante. Fluido, sencillo, cómo y discreto, este vestido de Mango se suma a las tendencias monocromáticas que nos surgieren tonos saturados y cede todo el protagonismo a los complementos que quieras llevar en ese día tan importante. Tanto el corte, que simula una capa, como el color, un frambuesa intenso, resultan bastante fresco, por lo que el efecto rejuvenecedor es inmediato.

El look perfecto de una madre de Comunión

Una de las principales premisas de las que hay que partir a la hora de pensar en un look de madre de Comunión es la de la sencillez. El protagonismo indiscutible de ese día lo tienen los pequeños, por lo que el look no debe ser excesivamente extravagante.

Diseños en colores neutros o monocromáticos (atentas al color block), formas sutiles y estampados discretos (en el caso de querer llevarlos) suelen ser la tónica dominante. De ahí que muchas madres suelan optar por el blanco como el color protagonista de su look o por el traje de chaqueta como el diseño clave. Aunque no tiene que ser necesariamente así. Si sabemos combinar de forma adecuada estampados y tonos fuertes con tendencias como las mangas globo, podemos tener un look de madre de Comunión perfecto.

Cómo combinar el look de una madre de Comunión

A la hora de combinar un look de madre de Comunión con un diseño como el de Mango se plantean varias opciones de estilo.

Con tonos nude : Si quieres seguir la línea de la sencillez, nada como combinar un vestido así de saturado (cromáticamente hablando) con unos tacones en color nude. Evita que la cartera o bolso sea en la misma tonalidad que los zapatos y métele algún estampado de flores.

: Si quieres seguir la línea de la sencillez, nada como combinar un vestido así de saturado (cromáticamente hablando) con unos tacones en color nude. Evita que la cartera o bolso sea en la misma tonalidad que los zapatos y métele algún estampado de flores. Plata envejecida : Si quieres un punto elegante, juega con una cartera en plata envejecida que rebaje la intensidad del color del vestido. Unas sandalias a tono con la cartera pueden funcionar muy bien.

: Si quieres un punto elegante, juega con una cartera en plata envejecida que rebaje la intensidad del color del vestido. Unas sandalias a tono con la cartera pueden funcionar muy bien. Todo al verde : Si quieres innovar y te atreves con la combinación de colores intensos, juega con los tonos verdes, ya sea en estampado en colores lisos, a la hora de complementar el vestido.

: Si quieres innovar y te atreves con la combinación de colores intensos, juega con los tonos verdes, ya sea en estampado en colores lisos, a la hora de complementar el vestido. Morado intenso: Otra apuesta fuerte de las que se atreven. Nada como un color intenso para crear un efecto impactante con tu look.

Así es el vestido elegante de Mango para una madre de Comunión

Satinado y un favorecedor frambuesa (sobre todo para las que tienen un tono de piel más bronceado), el vestido de Mango se presenta en versión túnica y cuenta con unas mangas acampanadas. Al ser tan fluido, no sólo resulta muy favorecedor, también es de lo más cómodo, algo fundamental para un día de tanto trasiego. Tiene un precio de 59,99 euros.

Otros looks de madre de Comunión

Si esa opción te parece demasiado atrevida y buscas un diseño que se ajuste más a las formas de tu cuerpo, en Mango tienen otras opciones de estilo, como es este vestido estampado y ajustado en la zona de la cintura. Tiene un precio de 39,99 euros.