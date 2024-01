Vestidos informales para mujeres mayores de 50: Así los combinan en primavera las más estilosas

Los vestidos, por regla general, suelen ser prendas mucho más elegantes y estilosas. A pesar de que los pantalones y su toque funcional les han ganado mucho terreno, es acercarse la primavera y querer sacar de los armarios nuestros vestidos más ideales. Con independencia de cuáles sean las tendencias para esta primavera, si se llevan los vestidos lisos o estampados o si los diseños cortos eclipsarán a los midi, la manera en la que combinemos estos vestidos será la clave para un look de primavera de lo más estilos. Sobre todo si tienes más de 50 y quieres marcar la diferencia.

A la hora de combinar sus vestidos, las mujeres mayores de 50 tienen claro que no hay que tenerle miedo a investigar y jugar con las tonalidades y texturas. Experta en hacer de la fusión de prendas todo un arte y crear estilismos realmente inspiradores, Carmen Gimeno tiene las claves para combinar vestidos a partir de 50 esta primavera y conseguir looks con mucha personalidad y que acaparen todas las miradas.

Cómo combinar vestidos con más de 50

El secreto para combinar vestidos con más de 50 es bastante sencillo: No tenerle miedo a nada. No hay colores prohibidos, ni tendencias a las que renunciar, sólo hay que tener seguridad, saber qué es lo que más nos favorece, y combinarlo todo de manera que nos resulte cómodo.

Juego con las texturas : Lo ideal es que el look con vestidos esté protagonizado por diferentes tejidos para darle mucha personalidad. Si tu vestido es de punto, juega con una chaqueta de lentejuelas, por ejemplo.

: Lo ideal es que el look con vestidos esté protagonizado por diferentes tejidos para darle mucha personalidad. Si tu vestido es de punto, juega con una chaqueta de lentejuelas, por ejemplo. Combina estampados : Menos no siempre es más, a veces hay que arriesgar y atreverse a mezclar un estampado de flores con un animal print. Todo en su justa medida y de manera proporcionada.

: Menos no siempre es más, a veces hay que arriesgar y atreverse a mezclar un estampado de flores con un animal print. Todo en su justa medida y de manera proporcionada. Mezcla estilos: Nada da mejores resultados que apostar por un vestido de lo más informal y subirlo de nivel con una prenda elegante. Por ejemplo, un vestido fluido que llevaría con zapatillas deportivas y que, de repente, combinas con una blazer.

Punto y lentejuelas

Aparentemente son tejidos que no deberían estar ligados, pero Carmen Gimeno se salta las normas y se enfunda un vestido de punto que acompaña con una bomber de lentejuelas. La clave del éxito de su look es que todo lo hace en las mismas tonalidades, pero garantizar la armonía, a pesar de las diferencias. El punto de las zapatillas deportivas también es digno de destacar.

Lunares y efecto piel

Esta combinación no parece tan atrevida, ya que los lunares combinan prácticamente con todo. El punto informal (y lo que marca la diferencia) es la combinación con unas zapatillas deportivas, que relejan bastante el outfit. Al igual que el anterior, todo es en la misma gama cromática para que no resulte chirriante, pero Carmen Gimeno añade un bolso de color rojo con el que hace que el look sea mucho más interesante.

Metalizado y bomber

A la inversa de la primera propuesta. En esta ocasión , Carmen Gimeno se decanta por un diseño metalizado (muy en tendencia) y en lugar de combinarlo con un abrigo largo de lana que le diera un toque elegante, prefiere apostar por la informalidad más chic y lo combina con una bomber. Las zapatillas deportivas nunca faltan.

Camisero de estilo lady

Los vestidos camiseros siempre son tendencia en primavera, pero cómo los combines te ayudará a tener infinitos looks. Si quieres un estilo más lady, que sea informal, pero no en exceso, puedes hacer como Carmen Gimeno y apostar por un diseño sencillo, en el que sólo resalta el colorido bolso. Remata el look con unas tan de moda bailarinas (seguirán dando que hablar esta primavera).

Todo al rojo y animal print

El rojo es un color con mucha personalidad, por lo que a al ahora de combinarlo cabe esperar que las prendas y accesorios sean sutiles y relajados. Aunque no necesariamente tiene que ser así. Lo ideal para romper moldes es contraponer una tendencia llamativa a otra que lo es incluso más. Eso sí, evita que todos los accesorios jueguen ese papel. Un vestido rojo y un bolso en animal print es suficiente.

Vestido camisero y blazer

Siguiendo la línea de crear looks informales con prendas formales, en esta propuesta de vestido camisero y blazer las zapatillas deportivas y el bolso de rafia rebajan por completo la sobriedad del outfit.