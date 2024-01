5 vestidos muy elegantes de las rebajas de Zara que las invitadas estilosas no dejan escapar

La temporada fuerte de bodas todavía no ha comenzado, pero seguro que este 2024 lo tienes repleto de ellas y las rebajas de enero son la ocasión perfecta para adelantar la búsqueda del look de invitada perfecta. Cuando se tienen demasiadas bodas convergen varios factores que a veces pueden agobiarnos un poco. Encontrar el look de invitada perfecta sin arruinarnos y no repetir diseño pueden convertirse en dos hándicaps considerables, pero nada como las rebajas de enero para que esa problemática se esfume.

Al igual que ocurre con los abrigos de rebajas, los vestidos más bonitos también son una interesante inversión en la época de descuentos, sobre todo si las bodas se acumulan y no queremos gastarnos un dineral. Como sucede con otras tendencias de 2024 y otro tipo de necesidades, Zara plantea entre sus ofertas algunas interesantes ideas para el look de invitada perfecta este 2024. Estos son los 5 vestidos muy elegantes de las rebajas de Zara que las invitadas con más estilo no dejan escapar.

Vestido de invitada de flores

Ideal para una boda estival o de una primavera tardía, este vestido de Zara evoca frescura. Ahora que los looks de invitada cada vez son más sencillos y relajados, esta propuesta se antoja perfecta para combinarla con unos pendientes largo y unas sandalias de tiras. Deja el pelo suelto y evita peinarlo en exceso. Antes tenía un precio de 45,95 euros y ahora está rebajado a 25,99 euros.

Ref. 8460/148

Vestido de invitada de corte oriental

No sólo el estampado de flores de este diseño nos parece propio para una boda, el diseño de inspiración oriental resulta de lo más elegante. El cuello a la caja, las mangas a la sisa, la forma entallada y el largo midi hacen que este diseño de Zara se convierta en una elección muy acertada para las bodas de primavera. Unas sandalias negras, un recogido italiano y unos pendientes de lágrima rematan el look. Antes tenía un precio de 49,95 y ahora está rebajado a 29,99 euros.

Ref. 8765/155

Vestido de invitada de estilo primaveral

Muy fluido y vaporoso, este vestido de Zara tiene todos los elementos para convertirse en una gran apuesta para un perfecto look de invitada. No sólo el estampado de flores le da un punto muy juvenil y acertado al look, los volantes que se cruzan en el pecho y el vuelo de la falda hacen que esta pieza sea perfecta para llevara con una coleta baja con lazo, sandalias con plataforma y un maquillaje efecto glowgy. Antes tenía un precio de 39,95 euros y ahora está rebajado a 25,99 euros.

Ref. 8442/230

Vestido de invitada lencero

Un vestido lencero siempre es un sí en un look de invitada, pero este 2024 recomendamos huir del clásico rojo para apostar por colores potentes y con mucha personalidad, como es el caso de este diseño en verde oliva de Zara. Las líneas del vestido son bastante sencillas, por lo que la combinación también deberá serlo. Antes el vestido tenía un precio de 39,95 y ahora está rebajado a 22,99.

Ref. 9878/168

Vestido de invitada rosa y con volantes

El rosa sigue siendo tendencia este 2024 y nada mejor que una boda para apostar por este color. Muy fluido y vaporoso (con un corte muy similar al diseño de flores), este vestido es uno de los best seller de Zara y ahora que estamos en rebajas es la ocasión perfecta para invertir en el para un look de invitada perfecto. Antes tenía un precio de 39,95 euros y ahora está rebajado a 25,99 euros.

Ref. 0387/156