Jennifer Lopez y Margot Robbie, dos 'Barbies' en los Globos de Oro que confirman la tendencia de 2024

La noche de los Globos de Oro siempre deja looks realmente inspiradores. Antesala de los Oscar, estos premios siempre concentran a un gran número de celebs que, no sólo impactan con sus looks, también se convierten en fuente de inspiración y adelantan (o confirman) tendencias que serán virales ese año. En su 81ª edición, los Globos de Oro han dejado constancia de que, a pesar de que el rojo sigue siendo el color favorito a la hora de destacar, es el rosa el que seguirá triunfando en 2024.

Abanderada del Barbiecore (como no podía ser de otra forma), Margot Robbie ha sido una de las encargadas de dejar constancia de que el color favorito de Barbie seguirá siendo tendencia. Aunque no sólo la versión más chicle será la que reine este 2024. Enfundada en un espectacular diseño en rosa pastel, Jennifer Lopez ha sacado a la palestra otra tonalidad con la que el rosa Barbie tendrá que compartir trono este 2024.

Ya se convirtió en el color estrella el pasado 2021 y, tras el estreno de la película Barbie, en 2023 demostró que era una tonalidad muy potente. Ahora, con tonalidades emergentes como el Peach Fuzz (según Pantone) o el malva pegando fuerte, Jennifer Lopez y Margot Robbie confirman que el rosa seguirá siendo la tendencia en 2024, aunque el abanico de tonalidades ahora es mucho más amplio.

Margot Robbie, el rosa más Barbie de 2024

A pesar de que se quedó sin el Globo de Oro por su interpretación en 'Barbie', la actriz se ha llevado el premio a una de las mejor vestidas de la gala apostando, como no podía ser de otro modo, por el rosa con un look 'Barbiecore' con un impresionante vestido ceñido de lentejuelas de Armani Privé que combinó con una boa de rejilla y tul en el mismo tono.

Jennifer Lopez, la versión más azucarada de Barbie

Jennifer Lopez. Derrochando complicidad con Ben Affleck, la artista también se decantó por el rosa, en su caso pastel, con un ajustadísimo diseño palabra de honor con mangas caídas formadas por flores tridimensionales y silueta sirena rematada en cola, de la firma Nicole + Felicia Couture. Sin palabras.

Cómo combinar el rosa, el color en tendencia de 2024

Cuando nos encontramos con tonalidades tan intensas como es el caso del rosa, combinarlas resulta un poco complicado. Huimos de looks estridentes y no queremos traspasar la línea entre lo original y lo hortera, de ahí que muchas no se la jueguen y decidan no apostar por prendas en este color. Nada mejor que tener claras algunas combinaciones básicas para acertar siempre y con las que hacer del rosa el color más irresistible de 2024.