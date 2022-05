Si ya sabemos que es imposible pensar en el verano y que no se nos vengan a la mente los vestidos más ideales, todavía nos vemos menos capacitadas para pensar en la época estival y no querer llevar el eterno vestido blanco que siempre triunfa y arrasa. No sabemos muy bien si es porque es el mejor color para presumir de moreno, porque los looks ibicencos se nos han grabado en la retina o porque ya estamos aburridas de nuestros vestidos midi que llevamos con alpargatas y queremos innivar, el caso es que el vestido blanco siempre se convierte en la estrella del verano y no entendemos llegar a esa estación sin haber fichado ya uno.

Al igual que ya ha llegado a nuestras firmas preferidas la falda pareo que mejor sienta y que vuelve a postularse como la más en tendencia, podemos afirmar que Stradivarius ya tiene el vestido blanco estrella del verano y sólo vale 20 euros. No sabemos qué nos parece más maravilloso, si que ya podamos hacernos con el vestidazo que siempre triunfa en verano o que podamos hacerlo a un precio tan económico.

El blanco es un color que siempre lo impregna todo en verano, de ahí que los vestidos en este color sean los verdaderos protagonistas, aunque no siempre tienen un precio que se adapte a nuestras necesidades económicas. Por eso estamos encantadas con que Stradivarius ya haya sacado el vestido blanco definitivo del verano y sólo valga 20 euros, algo que nos tiene en shock, ya que se trata de un diseño que debería tener un precio más elevado.

Con un largo midi y lazadas en las tirantas, el vestido blanco de Stradivarius de sólo 20 euros se nos antoja perfecto para los looks más veraniegos. Con unas alpargatas de cuña de colores, con unas sandalias planas y un cesto de mimbre... El look definitivo del verano pasa por un vestido blanco y con este súper barato de Stradivarius lo tienes muy fácil.

Así es el vestido blanco de Stradivarius estrella del verano

La estrella del verano, aunque todavía no haya llegado, es este vestido blanco, que se presenta como un diseño midi, confeccionado en popelín y con un escote recto y tirantes con lazos, el detalle que le da ese toque súper especial al vestido blanco de Stradivarius. Con un corte en la zona de la cintura, la falda del vestido blanco se presenta en evasé, un corte realmente cómodo para los días de verano Estamos deseando que llegue el verano para poder apostar por este vestido blanco de Stradivarius con el que presumir de moreno y combinarlo con unas cuñas de esparto rojas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco de Stradivarius que ya es la estrella del verano tiene un precio de 19,99 euros.