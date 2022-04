Lefties tiene la falda pareo de 13 euros que mejor sienta de toda la temporada.

Está visto y comprobado que no hay nada mejor que una falda para un look cómodo, elegante, con estilo y funcional. A las faldas midi les siente bien todo y son tan agradecidas que ni siquiera el vestido más bonito de la primavera puede hacerles competencia. No, tampoco la reinterpretación del vestido de Pretty Woman. Las faldas midi tienen ese don para sentarnos de miedo a todas y se la prenda comodín para nuestros looks.

Aunque, si hay que hablar de una falda midi que realmente siente bien, que sea ideal y súper irresistible y que, además, sea súper barata, tenemos que mencionar la falda pareo de Lefties. Al igual que la primavera verano del pasado año, esta temporada vuelve a apostar por una de sus mejores prendas y más vendidas: la falda pareo. El año pasado ya quedó demostrado que esta prenda es súper favorecedora, pero en el caso de la falda pareo de Lefties no podemos estar más de acuerdo.

Recordemos que una falda pareo no es otra cosa que una falda que al colocarse queda de forma similar al pareo con el que bajas a la playa, ese con el que tienes un rollazo espectacular y por el que te gustaría apostar cada vez que sales a la calle. Dicho y hecho, Lefties llega para presentarnos su nueva falda pareo, que es la que mejor queda de la temporada y, atención, sólo vale 13 euros. Es que es para morir de amor.

Disponible en tres estampados diferentes, la falda pareo de Lefties de sólo 13 euros es la que mejor queda de la temporada porque tiene un tiro alto, es midi y de tipo lápiz y el efecto pareo se consigue con un favorecedor frunce en el frontal que se remata con una sutil e irresistible abertura. Si a ese favorecedor diseño le sumamos un irresistible estampado y un precio súper barato (recordemos, 13 euros), no podemos más que afirmar que la falda pareo de Lefties es la más ideal de toda la temporada.

La falda pareo de Lefties de 13 euros que mejor sienta de la temporada

Se trata de una falda midi estampada con cintura alta, la primera característica que hace que la prenda resulte tan favorecedora. Además de ser tipo pareo, la falda tiene una abertura en la parte delantera de la prenda y cierre de cremallera invisible en la parte de atrás. Está confeccionada en un cómodo tejido fluido, que hace que además de ser la falda pareo que mejor sienta de la temporada, también sea de las más cómodas.

Disponible en tres modelos y desde la talla XS hasta la XL, la falda pareo de Lefties que mejor sienta de la temporada tiene un precio de 12,99 euros.