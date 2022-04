Zara reinventa el vestido 'Pretty Woman' y ya es la mayor fantasía que verás en verano

¿Cuántas veces habremos visto Pretty Woman y habremos pensado lo mismo? No, no nos referimos al cuestionable argumento de la cinta, sino a la maravilla de vestido que luce Julia Roberts en el partido de polo. Prenda universal, el vestido de lunares de Pretty Woman es esa clase de look perfecto para una madre de Comunión, pero, al igual que las faldas midi más bonitas de la primavera, también es un diseño perfecto para llevar con zapatillas deportivas. Julia Roberts puso de moda aquel estampado, como llevar las blusas blancas remangadas con una falda mini, y ahora este estampado vuelve a estar en boca de todas gracias a Zara.

Como habrás podido imaginar, el buque insignia de Inditex acaba de lanzar un vestido con estampado de lunares con el que reinventa el diseño Pretty Woman y ya es la mayor fantasía de verano. Vale que acabamos de estrenar la primavera, pero es que el vestido Pretty Woman de Zara es el típico que no paras de ponerte en tus vacaciones de verano, con el que sales a hacer turismo, el que llevas con alpargatas para una cena con amigas o el que luces en ese almuerzo estival en el que tienes que ir mona, pero hace mucho calor.

No es la primera vez que Zara reinventa el vestido Pretty Woman, aunque más que el vestido, lo que reinventaba era el estampado. En anteriores temporadas hemos visto que este estampado se ha colado de pleno en las colecciones de Zara, convirtiéndose en el protagonista de un sinfín de prendas. De todas esas reinvenciones, llega a Zara la mayor fantasía del verano (como ya habíamos avanzado) y es este vestido de lunares por el que vas a morir de amor en cuanto lo veas.

Al mencionar Pretty Woman sabemos que no tenemos que explicarte cómo es el estampado del vestido, sólo te diremos que esta reinvención de Zara apuesta por el lino, es de tirantas y tiene un aire italiano que nos encanta y apasiona. Todo suma en este vestido de Zara con el que se reinventa una de las prendas más icónicas del cines, el vestido de lunares de Pretty Woman.

Así es el vestido de Zara que reinventa el estampado 'Pretty Woman'

Se trata de un vestido confeccionado con mezcla de lino, un tejido súper cómodo y fresco que hace que el diseño Pretty Woman nos guste todavía más. La prenda presenta un escote de pico y tirantes finos ajustables. Una de las peculiaridades del diseño del vestido Pretty Woman es que, en lugar de presentarse la falda en un corte evasé, como el que luce Julia Roberts, el vestido de Zara cuenta con un bajo acabado en paneles. Remata el diseño un cierre frontal con botones forrados en mismo tejido.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara que reinventa el estampado Pretty Woman tiene un precio de 29,95 euros.