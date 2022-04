Zara y Mango tienen los vestidos y monos perfectos para un look de madre de Comunión.

Ha llegado el momento que muchas madres temían, toca empezar la Operación Comunión para dar con el look perfecto para ese día tan especial. A la hora de dar con ese estilismo sobrio, elegante y favorecedor, nada como apostar por un vestido azul midi con mucho vuelo, pero no todas las madres buscan esa sobriedad para el día de la Comunión de sus pequeños.

Para ellas puede ser ese traje de chaqueta de lunares rosa que se ha vuelto viral o incluso el conjunto de lunares que nos inspirado esta Semana Santa, pero creemos que la oferta de looks de madre de Comunión debería ser más amplia.

De entre todas las posibles propuestas de looks de madre de Comunión hemos encontrado en Zara y Mango los vestidos y monos perfectos para un look de madre de Comunión. Algunos de ellos podrás llevarlos con una blazer, otros no necesitarán prenda de abrigos, pero todos ellos tienen en común que son perfectos para ser la madre de Comunión más elegante.

No busques más, o busca con menos angustia, estos son los vestidos y monos de Zara y Mango con los que triunfarás con el look de madre de Comunión que tan preocupada te tiene.

Vestido midi verde de Zara para un look de madre de Comunión

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido midi verde de Zara para un look de madre de Comunión tiene un precio de 49,95 euros.

Mono de lunares de Mango para un look de madre de Comunión

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono de lunares de Mango con el que llevas soñando toda la vida y ya es una realidad tiene un precio de 49,95 euros.

Mono con cadenas de Zara para un look de madre de Comunión

Disponible desde la talla XS hasta la L, el mono con cadenas de Zara más espectacular de la temporada y que se agota en cada reposición tiene un precio de 39,95 euros.

Mono con estampado paisley de Mango para un look de madre de Comunión

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono con estampado paisley de Mango para un look de madre de Comunión tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido azul de Mango para un look de madre de Comunión

Disponible desde la talla S hasta la XL, el vestido azul plisado e Mango perfecto para un madre de Comunión tiene un precio de 59,95 euros.

Traje de chaqueta blanco de Zara para un look de madre de Comunión

Compuesto por una blazer y unos pantalones de color blanco, el traje de chaqueta de Zara para un look de madre de Comunión tiene un precio de 59,95 euros, en el caso de la blazer, y 29,95 euros en el caso de los pantalones.

Mono coral de Mango para un look de madre de Comunión

Disponible desde la talla XXS hasta la 4XL, el mono coral de Mango para un look de madre de Comunión tiene un precio de 49,95 euros.

Mono fucsia de Mango para un look de madre de Comunión

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono fucsia de Mango para un look de madre de Comunión tiene un precio de 49,99 euros.

Vestido camisero y estampado de Zara para un look de madre de Comunión

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido camisero y estampado de Zara para un look de madre de Comunión tiene un precio de 39,95 euros.

Mono bicolor de Mango para un look de madre de Comunión

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono bicolor de Mango para un look de madre de Comunión tiene un precio de 49,99 euros.