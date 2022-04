La estatura a veces se convierte en un problema a la hora de apostar por determinadas prendas. En el caso de las faldas midi que llevaríamos con zapatillas, por ejemplo, el largo suele jugar en nuestra contra, ya que el efecto no es el deseado. Pero que el largo no sea un hándicap a la hora de marcarnos los mejores lookazos, sobre todo en primavera.

Si los vestidos boho son tendencia esta primavera, las flores lo son siempre y si hay que pensar en las mejores aliadas de las bajitas a la hora de hacer competencia a estas prendas, hablamos de las blusas blancas, estampadas o de colores. Aunque la mejor opción es la blusa de flores de Zara que las bajitas han convertido en su mejor vestido. No es que las bajitas no tuvieran en su armario un maravilloso vestido con el que marcarse un lookazo, es que la blusa de flores de Zara les sienta tan bien y es tan favorecedora que sólo a ellas les queda genial como vestido.

No es la primera vez que las bajitas hacen de una blusa su mejor vestido. Sólo hay que pensar en los looks con los que bajan a la playa y pasan medio verano, pero eso no es lo mismo que apostar por una blusa de flores como la de Zara, que las mujeres más altas llevarían con vaqueros y que ellas se colocan con un cinturón y unas zapatillas deportivas para tener el mejor look de la primavera.

Ahora que las temperaturas son mucho más agradables es el momento de presumir de piernas y nada mejor que hacerlo con una blusa de flores como la de Zara que es muy fluida y satinada, con ese toque tan elegante que proporciona este tejido. Apuesta por llevar la blusa de flores de Zara con un cinturón vintage y unas zapatillas de lona blanca y márcate el look con más rollazo de la primavera.

Así es la blusa de flores de Zara que las bajitas llevan como vestido

Con mucha caída y bastante fluida, la blusa de flores que las bajitas llevan a modo de vestido se presenta con un cuello solapa y manga larga acabada en puño. Cuenta con un bajo con aberturas laterales, por lo que habría que tener cuidado con cómo colocamos la blusa si apostamos por llevarla a modo de vestido (para que no quede excesivamente corto). Remata el diseño de la blusa un cierre frontal con botones forrados en mismo tejido.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de flores de Zara que las bajitas llevan como vestido tiene un precio de 25,95 euros.