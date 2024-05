Blanco y de crochet, el vestido de Sfera con efecto rejuvenecedor que llevarás con alpargatas este verano.

No existe el verano si nuestras firmas favoritas no apuestan por hacer que el vestido más bonito de la estación sea el clásico vestido blanco de crochet. Mucho más fácil de combinar que el también en tendencias vestido boho y mucho más fresquito que los pantalones de lino súper en tendencia, el vestido blanco de crochet es un must de fondo de armario esta temporada. Sobre todo si se trata de un diseño con este de Sfera, que tiene efecto rejuvenecedor y que llevarás con alpargatas este verano.

Con un diseño bastante sencillo, este vestido de Sfera es un fichaje muy top para las que buscan un estilismo de lo más luminoso y juvenil y, además, harán de las alpargatas el uniforme del verano. Echa un vistazo antes de que se agote.

Cómo combinar el clásico vestido blanco de crochet en verano

Un vestido blanco, ya sea de crochet o de algodón, siempre resulta de lo más juvenil. Perfecto para el verano, este tipo de vestidos son muy fáciles de combinar y no necesitas muchos complementos para que suba de nivel. A continuación te damos algunos tips para que combines ese clásico vestido blanco de crochet que siempre triunfa en verano.

Complementos naturales : Opta por accesorios que complementen el toque bohemio del vestido de crochet, como una bolsa de rafia, sandalias trenzadas de piel o alpargatas, y unos pendientes de madera o incluso de rafia.

: Opta por accesorios que complementen el toque bohemio del vestido de crochet, como una bolsa de rafia, sandalias trenzadas de piel o alpargatas, y unos pendientes de madera o incluso de rafia. Toque de color : Añade un toque de color con algunos complementos, como los propios pendientes o el boslo o incluso un pañuelo sobre la cabeza.

: Añade un toque de color con algunos complementos, como los propios pendientes o el boslo o incluso un pañuelo sobre la cabeza. Capas ligeras : Si vas a llevar este vestido en un dñia en el que las temperaturas sean un poco más bajas, puedes optar por añadirle una chaqueta en algún tejido freco y ligero o incluso un chaleco de estilo étnico.

: Si vas a llevar este vestido en un dñia en el que las temperaturas sean un poco más bajas, puedes optar por añadirle una chaqueta en algún tejido freco y ligero o incluso un chaleco de estilo étnico. Estilo playero : Para un día en la playa, combina el vestido con un sombrero de paja grande, unas gafas de sol XXL y unas sandalias de tiras. El pareo puede ser tu gran aliado y colocártelo a modo de diadema.

: Para un día en la playa, combina el vestido con un sombrero de paja grande, unas gafas de sol XXL y unas sandalias de tiras. El pareo puede ser tu gran aliado y colocártelo a modo de diadema. Estilo urbanita: Transforma tu vestido de crochet en un look más urbanita combinándolo con zapatillas blancas, una chaqueta vaquera y un boslo cruzado. En contraste de estilo es lo que hace que el vestido destaque.

Así es el vestido blanco de crochet de Sfera con efecto rejuvenecedor que llevarás con alpargatas este verano

El vestido blanco de crochet de Sfera presenta un diseño de lo más clásico y convencional, pero no por ello deja de ser especial. Dividido en dos partes, la superior es de tirantas, con escote y confeccionado entero en crochet. A partir de la cintura se estructura una falda en algodón con algunos detalles en crochet. Un diseño bastante sencillo, pero muy cómodo y fácil de combinar.

Tanto el color blanco, que aporta mucha luminosidad, como el propio corte y combinación de tejidos, hacen que este vestido tenga un efecto rejuvenecedor inmediato. Lo puedes combinar con una bolso de rafia y un sombrero a juego para rematar este estilismo tan juvenil, que sube de nivel con unas alpargatas de esparto.

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido blanco de crochet de Sfera con efecto rejuvenecedor que llevarás con alpargatas este verano tiene un precio de 49,99 euros.