El vestido de lunares de Mango con efecto vientre plano que arrasa.

Dar con una prenda que nos guste, que nos siente bien y que, además, sea tendencia, a veces resulta un poco complicado. Aunque nuestras firmas preferidas cada vez nos lo ponen más fácil. Si Mango ha probado suerte con sus vestidos de edición limitada y casi lo consigue, no nos extraña que sea en Mango donde encontremos esa prenda que nos gusta, nos favorece y, además, es tendencia.

Aunque así lo creas, no, no estamos hablando de sus ideales faldas midi que han enamorado a mujeres de todas las edades ni del vestido blanco que es la estrella de todos los veranos, estamos hablando de un vestido de lunares de Mango que, no sólo es irresistible, también tiene un efecto vientre plano que ha hecho que la prenda arrase.

No nos cansamos de los lunares y eso en Mango lo saben. Por eso cada vez que lanzan una nueva prenda especial apuestan por este irresistible estampado. Nosotras encantadas, sobre todo porque el vestido de lunares de Mango no sólo es ideal y está en súper tendencia, sino que tiene un súper trucazo que está haciendo que la prenda arrase: el tan deseado efecto vientre plano.

Que un vestido como el de lunares de Mango tenga el tan deseado efecto vientre plano sólo puede significar dos cosas: que será tu mejor aliado cuando quieras presumir de tipazo y que se va a agotar en 3, 2, 1. Lo hemos visto otras veces.

Cuando una prenda tiene un don (efecto piernas infinitas, efecto vientre plano) nos volvemos locas y arrasamos con ella. Por eso, antes de que se agote, hemos querido compartir con vosotras el vestido de lunares de Mango con efecto vientre plano para que os hagáis con él antes de que las que más saben de estilo arrasen con él. ¿Cómo consigue el vestido de lunares de Mango ese efecto vientre plano que tanto nos gusta? Muy sencillo, con un corte a la cintura, el vestido presenta una falda con frunces que se adaptan a la forma del cuerpo y que hacen un tipazo brutal.

Así es el vestido de lunares de Mango con efecto vientre plano

Perteneciente a la colección de fiesta y ceremonia, el vestido de lunares de Mango con efecto vientre plano está confeccionado en un tejido de gasa. Se presenta como un diseño entallado y con un detalle fruncido, la clave a la hora de conseguir ese efecto vientre plano tan favorecedor. El vestido de lunares de Mango presenta, además, unas mangas a la sisa, un cuello a la caja y una abertura en la zona de la espalda que le da un toque muy sexy a la prenda. Cuenta con un cierre de botón en la parte posterior, un cierre de cremallera invisible en la parte posterior y forro interior.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el vestido de lunares de Mango con efecto vientre plano tiene un precio de 39,99 euros.

