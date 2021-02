Cinco vestidos de Zara con los que conseguir un 'look' de San Valentín espectacular por menos de 10 euros

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, como todos los años, las opiniones son encontradas. Hay algunos que ven en el 14 de febrero la ocasión perfecta para celebrar el amor, mientras que otros consideran que es una fecha más en el calendario y que sucumbir a ella es rendirse al capitalismo más atroz. Sea como sea, este año todos tenemos ganas de celebrar algo, y más si es el amor.

Por eso, este San Valentín, hasta los más escépticos, encontrarán en ese día la ocasión perfecta para demostrarse el amor y el afecto de una forma más especial. Porque, si algo estamos aprendiendo en los últimos meses, es que el amor es lo único a lo que aferrarnos. Así que, este año, celebraremos San Valentín con nuestra pareja, nuestros amigos o nuestra familia. Porque lo importante es quererse, expresar nuestro amor y sentirnos afortunados por ellos.

A pesar de todas las limitaciones que encontramos este año (y teniendo muy en cuenta el sentido de la responsabilidad) llega San Valentín y toca celebrar. Ya sea con una cena romántica en casa, un paseo por algún lugar especial o un almuerzo al aire libre cumpliendo con las normas de seguridad, este año vamos a celebrar el amor. Las limitaciones hacen que nos planteemos no invertir ni tiempo ni dinero en encontrar un conjunto con el que lucir espectacular en San Valentín. Gastarnos un dineral en un look que no vamos a lucir tanto como nos gustaría nos pone frenos. Pero, como hemos dicho, este año San Valentín debe ser especial y nuestro conjunto para celebrarlo, también.

Si las rebajas son el aliado perfecto para renovar el fondo de armario, también pueden ser perfectas para hacernos con un conjuntazo para San Valentín. A pesar de que muchas firmas ya han empezado a mostrar las tendencias para primavera, otras muchas siguen con las últimas gangas de rebajas y es ahí donde podemos encontrar nuestros conjuntos. Después de enamorarnos de la falda plisada de lunares de Zara, habíamos pensado que el flechazo con una prenda de Inditex tardaría en llegar. Al ver sus vestidos con descuentos especiales han vuelto a saltar todas nuestras alarmas (por lo bonitos que son y por su precio). Y, de esas alarmas, llega esta selección de vestidos de Zara con los que conseguir un look de San Valentín espectacular por menos de 10 euros.

Vestido rojo con estampado 'animal print'

El rojo siempre es una apuesta segura para San Valentín y este vestido de Zara con estampado animal print nos parece perfecto para la ocasión. Además, las mangas ligeramente abullonadas le dan un toque súper especial. Antes tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajado a 9,99 euros.

Vestido mini efecto piel

El efecto piel sigue siendo una súper tendencia, por eso este vestido con descuentazo de Zara nos parece una opción muy top para San Valentín. Los frunces en la falda hacen que, además, sea muy favorecedor. Antes tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajado a 9,99 euros.

Vestido mini de terciopelo

Si quieres ir espectacular, este vestido mini es el tuyo. En terciopelo y con tiras cruzadas en la parte de la espalda, es un vestido muy de los 90 que ahora vuelve a estar súper de moda y es perfecto para San Valentín. Antes tenía un precio de 19,95 euros y ahora está rebajado a 7,99 euros.

Vestido de terciopelo de mangas largas

Si la opción anterior no te convence porque todavía las temperaturas son bastante frías pero te encanta el terciopelo, en Zara también está la opción de llevar este tejido pero en versión mangas largas. El precio de este vestido era de 17,95 euros y ahora está rebajado a 9,99 euros.

Vestido drapeado con brillo

Si San Valentín para ti es una ocasión muy especial y no entiendes los días especiales si no hay brillibrilli, este vestido de Zara es para ti. Con los hombros descubiertos y escote halter, este vestido es perfecto para brillas. Antes tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajado a 9,99 euros.