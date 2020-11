Tres vestidos de fiesta de lentejuelas con los que Zara, Mango y Sfera quieren que brilles esta Navidad

Ya está aquí la Navidad. Los anuncios de turrones, juguetes y lotería no dejan lugar a dudas, la Navidad vuelve (a casa vuelve) y nosotros no sabemos por dónde empezar. Este año todo parece indicar que las fiestas van a ser bastante distintas a como las recordamos, pero que sean diferentes no implica que se deba perder el verdadero sentido de la Navidad.

A pesar de que el desánimo se haya apoderado de nosotros y que tal vez no nos apetezca mucho dejarnos invadir por el espíritu de la fiesta y la alegría, este año (más que nunca) nos merecemos enfundarnos un vestidazo, subirnos a unos tacones y celebrar con mucho brillibrilli que 2020 se queda atrás para siempre. La imposibilidad de poder llevar a cabo grandes eventos y las restricciones a la hora de reunirnos tal vez te hayan desmotivado a la hora de encontrar un look para esta Navidad y puede que todavía no te plantees qué llevarás en Nochebuena o Fin de Año.

Estás tan desconectada de los looks navideños que has dejado escapar el vestido de fiesta low cost de Lidl (puede que ni siquiera lo hayas visto). Pero tienes clara una cosa: las lentejuelas son el toque que nunca jamás debe faltar en un look de Navidad. En una especie de código de estilo navideño no escrito las lentejuelas aparecen con el principal tejido de los estilismos de Navidad. No es que durante el resto del año no podamos usarlas, es que en Navidad su presencia se multiplica por mil, y eso nos encanta.

Están las clásicas y sobrias lentejuelas negras, que dotan al look de elegancia y sofisticación, las plateadas y doradas, muy típicas de la Navidad, y las de colorines, que son las perfectas para darle alegría y desenfado a los looks navideños. Nosotras, que amamos las lentejuelas por encima de todas las cosas, hemos seleccionados tres vestidos de fiesta de Zara, Mango y Sfera con tantas lentejuelas y brillibrilli, que esta Navidad vas a brillar con luz propia, aunque tus ánimos no estén muy por la labor.

Vestido de lentejuelas de Mango

La primera de las propuestas que te hacemos es un vestido de lentejuelas de Mango. Se trata de un vestido con un diseño bastante sencillo en el que todo el protagonismo lo tienen las lentejuelas, que en esta propuesta son de colorines.

Ceñido, de manga larga y con cuello redondo, este vestido de fiesta es perfecto para apostar por el brillibrilli pero de una manera algo más discreta. Presenta unas pequeñas hombreras que le dan un toque súper ochentero al diseño.

Combínalo con un salón negro, el pelo suelto con unas ondas rotas y un maquillaje de ojos efecto metalizado. Lookazo de Navidad. Actualmente, esta propuesta de Mango tiene un precio de 31,99 euros.

Vestido de lentejuelas de Sfera

Esta propuesta va un paso más allá y apuesta por unas lentejuelas mucho más atrevidas. De muchos colores (con una clara preponderancia del rosa fucsia), las lentejuelas de este vestido de fiesta de Sfera están dispuestas de forma geométrica, dándole un toque súper original al diseño.

Se trata de un vestido bastante más atrevido en el que, además de las lentejuelas, destacan las prominentes hombreras, que hacen que el vestido parezca recién sacado de la Movida madrileña. Por eso nos parece un vestido súper top para apostar por él esta Navidad. Además, tiene un escote trasero súper sexy.

Se trata de un diseño tan atrevido, que lo puedes combinar con un recogido bajo de aspecto despeinado, maxi pendientes y un maquillaje con efecto ojos de gata. Su precio es de 35,99 euros.

Vestido de lentejuelas de Zara

El vestido de la Navidad por antonomasia. Ya sea porque las Burbujas de Freixenet nos hayan hecho relacionar históricamente el dorado con la Navidad o porque ese color sea el símbolo del glamour, el caso es que un vestido dorado por Navidad es el clásico de los clásicos.

Nosotras te proponemos una opción de Zara que nos ha encantando. Muy corto y en un dorado que tira más al blanco que el amarillo, este vestido de Zara tiene un escote delantero en V, la parte de la cintura ligeramente drapeada y unas mangas abullonadas que son una absoluta fantasía. Es de Zara de edición limitada y tiene un precio de 59,95 euros.

A la hora de combinarlo entremos en conflicto. Tenemos claro que unas sandalias son su calzado, pero a la hora de decantarnos por un peinado la cosa se complica. Te proponemos dos opciones. Por un lado, puedes apostar por unas ondas al agua y la melena colocada hacia un lado. Mientras que, por otro lado, también puedes apostar por un moño alto, con los flequillos de cortina y ligeramente despeinado. Apuesta por un maquillaje natural en el que todo el protagonismo lo tenga el rojo de los labios.