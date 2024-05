5 vestidos de Zara ideales que te convierten en la invitada más elegante por menos de 40 euros.

Ser la invitada perfecta no implica, necesariamente, tener que invertir mucho dinero en ello. Sobre todo cuando se sucedes las bodas, bautizos y comuniones y no tenemos presupuesto para hacernos con un look ideal y de un precio elevado para todas ellas. Con los vestidos elegantes como prenda predilecta entre las invitadas, estos días muchas firmas han empezado a lanzar diseños que se ajustan a las necesidades estéticas del momento. Vestidos muy en tendencia, económicos y muy elegantes que te convierten en la invitada con más estilo de tus bodas de verano.

Con un precio menor de euros, en Zara hay una selección de vestidos ideales para ser la invitada más elegante de todas tus bodas de verano. Tienen un diseño muy sencillo, pero unos colores muy vibrantes y con los que necesitarás muy poco para ir elegante sin gastar demasiado dinero. Echa un vistazo a estos vestidos de Zara y empieza a solucionar tus looks de invitada.

Los vestidos más ideales para ser la invitada más elegante

Las tendencias en invitada han ido cambiando a lo largo de los años y si antaño se apostaba por looks mucho más recargados, ahora los diseños son mucho más sencillo y minimalistas, dejando todo el protagonismo a la propia invitada. En ese sentido, debes tener en cuanta cuáles son los vestidos más ideales para ser la invitada más elegante.

El vestido de cuello halter : Es el escote más favorecedor y para las bodas de esta primavera/verano es un básico indispensable.

: Es el escote más favorecedor y para las bodas de esta primavera/verano es un básico indispensable. El vestido lencero : En cualquiera de las reinterpeetaciones que se hacen temporada tras temporada.

: En cualquiera de las reinterpeetaciones que se hacen temporada tras temporada. El vestido evasé : Más ajustado en la zona de la cintura y acampanado en la zona de la falda, este tipo de vestidos resultan de lo más favorecedores.

: Más ajustado en la zona de la cintura y acampanado en la zona de la falda, este tipo de vestidos resultan de lo más favorecedores. El vestido con escote asimétrico: Si, además, se entremezcla con un off shoulders el lookazo está asegurado.

Verde y con el escote asimétrico

El color es muy favorecedor, sobre todo para las que tienen la piel bronceada. El corte es muy fresquito y cómodo y sólo necesitarás unos pendientes maximalistas para completar el look.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido verde con escote asimétrico de Zara para ser la invitada perfecta tienen un precio de 39,95 euros.

Marrón y con escote halter

Nada como un escote halter para tener inmediatamnete un vestido elegantísimo. En este caso, el escote alter se combina con un corte a la cintura, que también resultya de lo más favorecedor. El marrón dibuja a una invitada que huye de los colores clásicos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido marrón con escote halter de Zara para ser la invotada perfecta tiene un precio de 39,95 euros.

Azul klein y con falda evasé

Es uno de los colores que la pasada primaverá despuntó por encima del resto. En un vestido tan sencillo como este, el azul klein cobra especial protagonismo para darle a la prenda un toque de lo más elegante.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido azul klein con falda evasé de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Rojo y con escote asimétrico

El rojo siempre es un acierto y más si le añades otras tendencias como el escote asimétrico o el drapeado a lo largo de toda la prenda.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido rojo con escote asimétrico de Zara para un look de invitada perfecta tiene un precio de 49,95 euros.

Rojo y lencero

Otro clásico donde los haya y que es la opción favorita de las invitadas más sencillas y minimalistas. Puedes colocar un mantón sobre los hombros para darle un toque extra de elegancia.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido rojo y lencero de Zara para un look de invitada perfecta tiene un precio de 29,95 euros.