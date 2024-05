Primark tiene el vestido elegante y barato que te convierte en la invitada perfecta de bodas, bautizos y comuniones.

Es imposible llegar a esta época del año y que no tengamos una boda, un bautizo o una Comunión. Puede que incluso se den las tres y que, en muchos de los caso, tengamos varios eventos de cada tipo. En ese caso, encontrar el perfecto look de invitada se convierta en algo bastante complicado. A pesar de que los vestidos cómodos y elegantes son la opción perfecta para un look de invitada de Comunión, este tipo de diseños quizás no se ajusten a otro tipo de eventos, como una boda o incluso una graducación.

Para las que tengan múltiples eventos de diversa índole, es clave encontrar un vestido elegante y barato con el que ser la invitada perfecta de bodas, bautizos y comuniones. En ese sentido, el último hallazgo de Primark se antoja perfecto para cumplir con todas las expectativas que generan las bodas, bautizos y comuniones. A un precio bastante económico, este vestido elegante podrás llevarlo tanto en bodas, como en bautizos y comuniones. Echa un vistazo e invierte lo que te ahorres en el vestido en unos originales complementos.

Los vestidos de invitada que valen para una boda, un bautizo o una Comunión

Cada uno de estos eventos tiene su particualr protocolo y, aunque los looks de los bautizos y las comuniones pueden ser perfectamente intercambiables, no ocurre lo mismo con las bodas. Por eso, si tienes bodas, bautizos y comuniones, lo que se te pasa por la cabeza es encontrar un vestido que puedes utilizar en estos tres eventos y cambiar el resultado en función de los complementos escogidos. Estos vestidos son perfectos para ello.

El vestido midi con escote cruzado : Su diseño es bastante sencillo. De largo midi y ligeramente ajustado, este tipo de vestidos destacan por tener un escote cruzado y fruncio que puedes ajustar a tu antojo.

: Su diseño es bastante sencillo. De largo midi y ligeramente ajustado, este tipo de vestidos destacan por tener un escote cruzado y fruncio que puedes ajustar a tu antojo. El vestido midi con escote y de corte imperio : Puede ser de manga francesa o con un volantito de capa en una manga a la sisa. Muy favorecedor por el corte que tiene, este tipo de vestidos son aptos para cualquiera de los tres eventos.

: Puede ser de manga francesa o con un volantito de capa en una manga a la sisa. Muy favorecedor por el corte que tiene, este tipo de vestidos son aptos para cualquiera de los tres eventos. El vestido midi de estilo japonés : Parecen ser los que más se van a llaver esta temporada, y no nos extraña. Muy elegantes, favorecedores y versátiles, estos vestidos tienen un toque orienta realmente inspirador.

: Parecen ser los que más se van a llaver esta temporada, y no nos extraña. Muy elegantes, favorecedores y versátiles, estos vestidos tienen un toque orienta realmente inspirador. El vestido lencero: Siempre es un clásico y con él siempre acertarás. Si vas a apostar por él en unba Comunión o en un bautizo, mejor combínalo con una blazer.

Así es el vestido elegante y barato de Primark para ser la invitada perfecta

Con un favorecedor verde oliva, el vestido de invitada de Primak presenta un corte de lo más sencillo y favorecedor. De largo midi y ligeramente ajustado, este diseño presenta un escote cruzado con pliegues que puede abrirse más o menos según te resulte más cómodo o en base al efecto que quieras conseguir. Mientras más abierto, más grande será el escote y más prenda caerá sobre los hombros, permitiéndote llevar algún colgante sencillo. A pesar de ser un vestido ajustado, presenta una cintura fruncida que ayuda a que el diseño quede como un guante, sea muy favorecedor, ajuste la cintura y no marque absolutamente nada.

A la hora de combinarlo, siempre puedes optar por unas sandalias en un tono dorado envejecido y unos pendientes en la misma tonalidad. Si llevas el cabello recogido, apuuesta por unos pendientes que cuelguen, mientras que si optas por llevar el pelo sueloto, unos pendientes maximalistas, pero más pegados a la oreja.

Disponible desde la talla 34/36 hasta la 48/50, el vestido elegante y barato de Primark para ser la invitada perfecta tiene un precio de 24 euros.