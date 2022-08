Es posible que desde tu silla de la playa todavía no te hayas planteado que septiembre está a la vuelta de la esquina y que llegará un momento en el que tendrás que dejar tus faldas pareos para abrazar tendencias más propias para un look del día a día que para ir a la playa. Aunque de momento puedas seguir apostando por los 31 looks de Zara para copiar en agosto, las tendencias más virales que llegarán en septiembre ya han empezado a colarse en nuestras vidas. Así, si Carmeron ya ha sentenciado que las plataformas serán el calzado oficial de la temporada, ahora Zara llega y nos confirma que los lunares serán el estampado que arrase en septiembre.

El más elegante de todos, el estampado de lunares, es ese print por el que apostar siempre que no sepamos qué ponernos y queramos algo diferente. Los lunares siempre son un acierto y es por eso por lo que Zara los ha incluido en sus nuevas propuestas de estilo de cara a septiembre. De hecho, el buque insignia de Inditex ha apostado por ellos en una serie de vestido que tienen todas la papeletas de ser lo que arrasen en septiembre.

Si tienes pensado renovar tu armario de cara a septiembre, ya sea para pensar en looks de oficina, en estilismos con los que pegarte las últimas escapadas o porque te apetece, sin más, es el momento de que descubras los vestidos de lunares de Zara que arrasarán en septiembre y fiches el que más te guste. Nosotras ya tenemos claro cuál de todos se irá directamente a nuestro fondo de armario antes de que desaparezca de la web de Zara y no dudaremos en convertirlo en nuestro comodín para los looks más estilosos de septiembre, cuando la vida social todavía es muy intensa.

Vestido de lunares lencero de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido de lunares lencero de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de lunares con detalle en flor de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido de lunares con detalle en flor de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido de lunares tipo camisero de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido de lunares tipo camisero de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido de lunares tipo corsé de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido de lunares tipo corsé de Zara tiene un precio de 49,95 euros.