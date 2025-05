Nada de zapatillas, estas son las alpargatas cómodas y elegantes que llevan las novias sevillanas cuando se quitan los tacones

Para una novia, uno de los aspectos más importantes en el día de su boda es su vestido. El ritual que envuelve su proceso de creación, las pruebas, las noches en velo pensando en cómo será llevarlo el día de tu boda, todo hace que éste se convierta en uno de los vestidos más especiales de tu vida (por no decir el más especial). A diferencia de cualquier look de invitada, el vestido de la novia tiene que ser espectacular. Y no porque el diseño sea de impacto, sino porque la novia se sienta con él la más guapa del universo y sin renunciar a su estilo o su propia personalidad.

En ese proceso de búsqueda y prueba de vestido, muchas novias se plantean qué hacer con el calzado. Tienen claro que durante la ceremonia llevarán unos muy especiales, pero es posible que con el paso del tiempo y la intensidad de la jornada empiecen a doler un poco los pies. Por eso, cada vez son más las novias que se plantean apostar por un segundo calzado una vez que termina la ceremonia. A diferencia de lo que muchas puedan pensar, este calzado no tiene por qué dejar de ser especial. Es tu boda, uno de los días más especiales de tu vida, así que el calzado debe estar en esa línea. Para esas novias que buscan opciones cómodas y muy especiales es la nueva colección de alpargatas de la firma de novias e invitadas Pol Núñez.

“En un mundo en el que cada detalle del look nupcial cuenta, las alpargatas se han ganado su lugar como el calzado predilecto de las novias que no quieren renunciar ni al estilo ni a la comodidad”, nos cuentan desde la firma. Por eso, acaban de lanzar Experience Shoes, una colección compuesta por tres nuevos modelos (además del regreso de su best seller más deseado), diseñados para acompañar a las novias en su gran día con personalidad, belleza y confort.

Una de las alpargatas para novia de la nueva colección de Pol Núñez. / Pol Núñez

Así son las alpargatas para novia de Pol Núñez

“Cada par de esta colección está cuidadosamente confeccionado en España de forma artesanal, con planta completa forrada en piel y plantillas de gel que garantizan la máxima comodidad. Porque vivir una boda al máximo exige calzado que acompañe el ritmo de un día lleno de emociones”, nos explican desde la firma. Pol Núñez firma tres nuevos modelos en los que los tejidos nobles y los toques de color cobran protagonismo:

Una alpargata con pala en jacquard blanco roto y cintas en batista de algodón bordadas en un delicado tono violeta, perfecta para las novias que apuestan por lo romántico de un guiño diferente.

El modelo más sofisticado, con pala en terciopelo de seda old burgundy bordada con hojas en oro envejecido y cintas tostadas con hilos de lurex dorado, ideal para quienes buscan un punto vintage con mucha personalidad.

Una propuesta luminosa y festiva con pala en organza de seda blanco roto, salpicada de paillettes dorados, acompañada de cintas en beige con lurex dorado: brillo sutil para novias que quieren celebrar sin límites.

Una de las alpargatas para novia de la nueva colección de Pol Núñez. / Pol Núñez

El regreso de uno de sus diseños más icónicos

Una de las alpargatas para novia de la nueva colección de Pol Núñez. / Pol Núñez

A petición popular, vuelve el modelo Oliva, uno de los más queridos por las novias de Pol Núñez. Su pala en terciopelo de seda blanco roto, bordada con hojas doradas envejecidas y sus cintas en terciopelo verde eucalipto convierten este diseño en una joya atemporal para caminar con elegancia y naturalidad. “Experience Shoes no es sólo una colección de alpargatas, es una declaración de intenciones: vivir cada paso, cada instante, cada emoción con el zapato que cuente tu historia”, concluyen.