Zara tiene la versión low cost del vestido azul de la Reina Letizia en los Premios Princesa de Girona.

La Reina Letizia ha demostrado en todos estos años ser una de las royals con más estilo. Cualquier look por el que apueste termina por confirmar lo que ya sabemos todas, que la reina Letizia no tiene competidores a la hora de hablar de elegancia. Si hace unos días nos conquistaba con un espectacular vestido de lunares del sevillano José Hidalgo, ahora nos deslumbra con el vestido azul con el que la monarca ha acudido a los Premios Princesa de Girona. Al igual que ya nos ha ocurrido con otros de sus looks, también hemos encontrado en Zara la versión low cost de su vestido azul.

Aprovechando los fichajes de rebaja, estos días estamos ojo avizor con las propuestas de Zara. Desde sus vestidos de lunares a los vestidos negros de fondo de armario, todas las propuestas del buque insignia de Inditex nos parecen una buena inversión. Como también lo es la versión low cost del vestido azul de la Reina Letizia que, casualmente, también está rebajado. Si te ha conquistado el vestido azul con el que la Reina Letizia ha deslumbrado en los Premios Princesa de Girona, debes echar un vistazo a la opción low cost que nos proponen desde Zara.

A diferencia de otras ocasiones en las que la reina Letizia ha recurrido a su fondo de armario para este tipo de actos, en esta ocasión ha optado por un look de estreno con el que ha deslumbrado a su llegada. Se trata de un vestido recto en azul marino con escote asimétrico y detalle de pedrería de lo más elegante.

Por su parte, la princesa Leonor ha elegido un vestido lady en color azul celeste con escote bardot cruzado y falda de vuelo. Marcando la diferencia con su madre y su hermana, la infanta Sofía ha optado por un traje en blanco con pantalón y maxi blusa asimétrica que ha combinado a la perfección con el pelo suelto en ondas.

Así es la versión de Zara del vestido de la Reina Letizia

La versión low cost del vestido azul que la Reina Letizia ha lucido en los Premios Princesa de Girona y con el que se ha coronado como la royal más estilosa la podemos comprar en Zara. La versión low cost se trata de un vestido midi de cuello redondo y manga sisa con hombreras, cuenta con un detalle de pliegues laterales, el bajo acabado con abertura y un cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la versión del vestido azul de la Reina Letizia en los Premios Princesa de Girona está en Zara y tiene un precio de 29,99 euros.