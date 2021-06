Vacaciones de verano: Éstas son las actividades más originales para hacer solo o en compañía.

Que levante la mano el que tenga ganas de vacaciones. A estas alturas del año es prácticamente imposible que haya alguien que no haya levantado la mano, que no tenga organizadas sus escapadas de verano y que no tenga más que pensados los peinados súper cómodos con los que afrontará todos esos planes. Eso por no hablar de los accesorios que necesitas para una escapada de verano, que ya los tienes más que listos.

Porque tenemos ganas de vacaciones, porque necesitamos experimentar cosas diferentes o porque la pandemia nos ha afectado demasiado, el caso es que estos días buscamos las actividades más originales para hacer durante las vacaciones de verano, ya sea solo en compañía.

Porque no solo estamos preparados para tomar el sol en soledad, los planes más originales para hacer durante las vacaciones de verano también se pueden disfrutar en soledad. Sobre todos si se trata de actividades originales y sorprendentes que lo que buscan es motivarnos (¿quién no quiere motivación este verano?).

Conducir un Formula 2.0 en un circuito, saltar en paracaídas; dormir en una cabaña sobre un árbol, nadar entre tiburones, darse un baño en cerveza o dormir contemplando las estrellas están siendo algunas de las actividades más originales y más buscadas para hacer durante las vacaciones de verano. De hecho, las reservas de aventuras en la plataforma Aladinia, la web española especializada en regalos experiencias, han aumentado un 130 % en el último mes y ya están casi a niveles del verano de 2019, el anterior a la pandemia.

De entre todas las actividades más originales que se pueden hacer solo o en compañía durante las vacaciones de verano, los expertos de Aladinia nos han contado cuáles son las siete más demandadas en su web. Las actividades para hacer en vacaciones son para todos los gustos, para los que disfrutan en compañía, para los que prefieren las experiencias en soledad, para los aventureros y para los pausados. Descubre las actividades más originales para hacer solo o en compañía durante las vacaciones de verano.

1. Conducir un Fórmula

Para los apasionados de la Fórmula 1 y el automovilismo en general, esta es una propuesta perfecta para sentirse como un auténtico piloto profesional, sintiendo cómo las ruedas se pegan al asfalto mientras uno conduce a altas velocidades.

Se puede combinar esta experiencia con la conducción de un Fórmula 2.0 o dar vueltas por el circuito con coches de alta gama tipo Hummer, Ferrari F430 F1 o Lamborghini Gallardo. La prueba se puede realizar en diferentes circuitos de toda España como el circuito de Catalunya o el de Can Padró en Barcelona, Jarama en Madrid, Campillos en Málaga, Calafat en Tarragona, Aragón-Motorland en Teruel, Chiva y Ricardo Tormo en Valencia, Monteblanco en Huelva, Arcos en Navarra o el circuito FK1 en Valladolid, entre otros, con un recorrido por vuelta que va entre 1,6 y 3,9 kilómetros.

Este día comienza con un briefing teórico donde un profesional enseñará las técnicas de pilotaje, consignas de seguridad dentro y fuera de la pista, entre otras cosas. Además, uno recibirá toda la información necesaria para aprovechar al máximo este momento. La mayoría de los que prueban la experiencia comentan que se les queda corta, por lo que es recomendable reservar más vueltas de las iniciales.

2. Pasar la noche bajo las estrellas

Tener la oportunidad de dormir al aire libre dentro de una cápsula transparente y disfrutar contemplando millones de estrellas, algunos planetas y la luna en medio de la naturaleza es una experiencia difícil de olvidar y de las más románticas que existen.

Es posible en el Hotel Zielo Las Beatas, en Villahermosa, Ciudad Real, un lugar alejado de todo ruido y contaminación, de luces que impidan apreciar toda la belleza del cielo, disfrutando de silencio, intimidad y unas vistas inmejorables.

Hay cinco de estas cápsulas dotadas, naturalmente, de telescopio, cada una con su parcela privada para conservar la intimidad y con nombres que evocan la experiencia del firmamento: Galileo, Copérnico, Halley, Kepler... Además, por los alrededores del hotel, pueden hacerse numerosas actividades de ocio y aventura.

3. Volar en helicóptero y saltar en paracaídas

En esta experiencia se unen emoción, adrenalina y momentos únicos. Lo primero es un vuelo privado en helicóptero desde Barcelona hasta Empuriabrava contemplando impresionantes vistas con paisajes de costa y de interior. Luego, desde las instalaciones de Skydive Empuriabrava nos prepararán para el gran salto.

En plena Costa Brava podremos experimentar una caída libre durante un minuto y un vuelo más tranquilo en paracaídas durante 5 minutos, con la Bahía de Roses a nuestros pies. Para los amigos que no se crean que hemos realizado este experiencia, habrá un reportaje audiovisual profesional y un diploma acreditativo. Después volveremos a Barcelona con el helicóptero para seguir admirando las vistas del litoral.

4. Dormir en una cabaña en el árbol

Un sueño que todo el mundo ha tenido de niño y que ahora se puede hacer realidad en Agroturismo Mari Cruz, en Villanueva de Arce, Navarra. Protegida por tres preciosos robles se encuentra la Cabaña Duendes, el refugio perfecto para desconectar en familia (2 adultos y dos niños) en mitad de la naturaleza, despertarse con el canto de los pájaros y admirar preciosos amaneceres.

La cabaña está totalmente equipada y en el mismo alojamiento hay baño con ducha, agua corriente y una terraza donde admirar los preciosos paisajes verdes de la zona. Además, la zona rural cuenta con una granja donde poder interactuar con gallinas, conejos, cabras, ovejas y muchos más animales. Eso sí, recomiendan llevar calzado cómodo para llegar a la cabaña, así como mochilas o bolsos en lugar de maletas de ruedas, ya que el terreno no es liso.

5. Bucear y dormir entre tiburones

Otra de las aventuras más demandada sorprenderá a más de uno. Quizás, este año de pandemia haya hecho que muchos españoles hayan perdido el miedo que antes tenían a realizar ciertas actividades y apliquen a su vida el Carpe Diem y decidan descargar adrenalina. Se trata nada más y nada menos que de bucear entre tiburones.

Esta actividad se puede realizar en el Palma Aquarium de Mallorca. Una experiencia realmente única en la que nos sumergiremos en el Big Blue, uno de los tanques de tiburones más profundos de Europa, con casi 9 metros de profundidad y 3,5 millones de litros de agua salada, donde nos sentiremos como si fuéramos Jacques Cousteau buceando en medio del océano acompañados de 11 tiburones que alcanzan hasta los 2,5 metros de longitud.

La actividad está disponible tanto para personas con titulación como sin titulación. En todo momento nos acompañará un experimentado buzo que irá dando pautas y guiando para hacer de la experiencia un momento inolvidable.

Y para los más pequeños, L'Aquàrium de Barcelona propone dormir con tiburones, una actividad que nunca olvidarán que se inicia con un juego de pistas para saberlo todo sobre estos animales. Después de cenará pizza, patatas, yogur y agua y se contarán historias sobre tiburones para posteriormente dormir rodeado de 8.000 peces diferentes entre los que se incluyen escualos.

6. Hacer un curso de cocina

Primero el confinamiento, después el cierre de muchos bares y restaurantes y finalmente, el temor de muchos españoles a salir, ha hecho que más de uno tuviera que apañárselas como podía en casa y no todos podemos presumir de ser unos grandes chefs con estrella Michelin.

Al revés, una inmensa mayoría de personas se han dado cuenta de sus limitaciones culinarias, y sorprendentemente, los cursos de cocina están siendo una de las actividades más demandadas para los próximos meses: talleres de cocina Japonesa y Sushi, pasta fresca, vegetariana, hamburguesas, pescados marinados, arroces e incluso de elaboración de cupcakes y tartas fondant están siendo las estrellas de la cocina por toda España.

7. Circuito Beer Spa y masaje

No todo el mundo está dispuesto a vivir aventuras excitantes y liberar adrenalina, otros solo quieren relajarse, recibir un buen masaje y tomarse una cervecita. Pero también esto puede ser algo especial.

Repartidos por diferentes puntos de España existen unos originales y divertidos spa donde el principal protagonista es la cerveza. Se trata de los Beer Spa donde nos podremos sumergir en los ingredientes que componen esta bebida: levadura, lúpulo y cebada disueltos en agua caliente.

La levadura nos aportará vitalidad a la piel y reducirá la fatiga, mientras que el lúpulo abrirá nuestros poros. Posteriormente probaremos la sauna de cerveza y disfrutaremos de la zona de relax con camas de cebada. Mientras notamos cómo el estrés va desapareciendo y descansamos podremos degustar cerveza Alhambra ilimitadamente y un aperitivo tradicional para acabar de despertar todos nuestros sentidos. Esta actividad está siendo todo un éxito en Alicante, Granada, Tenerife y Zahara de los Atunes en Cádiz.