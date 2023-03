Un paseo por 15 de los hoteles más lujosos de Andalucía

Andalucía es una de las comunidades favoritas de los turistas. Ya sea por su clima, sus playas, sus monumentos, su cultura o su gastronomía, es uno de los destinos más solicitados a la hora de planear unas vacaciones.

Hoteles exclusivos, con encanto y con cierto lujo, estas son algunas de las características que algunos huéspedes buscan a la hora de alojarse en los hoteles. Y, nuestra comunidad, cuenta con varios de ellos.

Gracias a webs como TripAdvisor, podemos observar que los mejores hoteles de lujo de Andalucía se encuentran divididos entre toda la comunidad, haciendo especial parada en ciudades como Sevilla, Málaga o Cádiz, siendo las provincias con más valoraciones de los turistas a la hora de escoger dónde hospedarse.

En primer lugar, y parando en Sevilla, el Hotel Casa 1800. Un Hotel Boutique construido en torno a un patio central, con la decoración primitiva de los tiempos pasados, manteniendo las estancias, vigas o cerraduras originales. El mismo cuenta con una terraza con piscina y soláriums, además de unas perfectas vistas a la Catedral y a la Giralda.

Seguidamente, y tirando más hacia la costa, el Only You de Málaga se ha ganado el segundo puesto en el ranking. Un hotel ubicado en el corazón de la ciudad, frente al puerto, y con un estilo art decó para su decoración. Además, el hotel cuenta con piscina e instalaciones deportivas donde entrenar en tú tiempo libre.

Muy de cerca le sigue la Boutique Hotel Casa del Poeta, en la capital andaluza. Este hotel, construído sobre una casa del siglo XVII, se encuentra en pleno Barrio de Santa Cruz, sitio clave si vienes a visitar la ciudad.

Volviendo a Málaga se encuentra la cuarta posición, con su Vincci Selección Posada del Patio. Este Hotel está ubicado cerca de puntos de interés turístico de la ciudad, tales como la iglesia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte o el Centro de Arte Contemporáneo de la misma, a menos de 0,8 kilómetros cada uno. Además, cuenta con piscina y un ambiente relajado donde poder desconectar.

Siguiendo en la ciudad malagueña, el Gran Hotel Miramar GL ofrece a sus huéspedes una experiencia única. Su fachada principal, orientada al mar Mediterráneo, ofrece las mejores vistas a la bahía de Málaga. Fachada que, además, es considerada la obra cumbre del famoso arquitecto Fernando Guerrero Strachan, y que fue inaugurada en 1926 por el Rey Alfonso XIII. Hotel que, además, acogió a ilustres huéspedes de la realeza, la cultura y la burguesía europea.

De nuevo en la ciudad Hispalense, y en el casco antiguo de la ciudad, se encuentra el Hotel Colón Gran Meliá. El hotel, de 5 estrellas y elegido por grandes e importantes figuras de todo el mundo, ofrece a sus huéspedes el contraste perfecto entre tradición y modernidad. Además, es miembro del prestigioso The Leading Hotels of The World. Su edificio está catalogado como monumento y su fachada neoclásica, junto con su cúpula modernista, forman ya parte de la historia de la ciudad.

Muy cerca de este, en una de las Avenidas principales, se encuentra el Hotel Alfonso XIII. Este, desde 1929, ha sido un referente para sevillanos y turistas de todo el mundo. Su nombre viene dado gracias a su edificación, a instancias del Rey Alfonso XIII. Lleva siendo desde hace años el alojamiento favorito de los miembros de la realeza, y de los turistas que han quedado maravillados por su historia y encanto, y no es de extrañar, pues su arquitectura de estilo mudéjar sigue llamando la atención a todo aquel que pasa por sus puertas, siendo un símbolo de la ciudad.

Por otra parte, en las costas de Cádiz, encontramos el Royal Hideaway Sancti Petri, situado frente a la playa de la Barrosa y con cinco piscinas al aire libre, además de albergar el spa más grande de Andalucía. El hotel, con 5 restaurantes y 4 bares, cuenta también con un pub irlandés, una bolera, un anfiteatro y un salón de música con motivos indios. Un lugar donde, sin duda, no tendrás tiempo para aburrirte.

En la misma ciudad gaditana, pero en Jerez de la Frontera, encontramos el Hotel Casa Palacio María Luisa, ofreciendo restaurante, piscina, gimnasio, solarium, bar, y una gran proximidad al campo de golf de Sancti Petri y Montecastillo. Además, su decoración elegante y clásica hacen de este el lugar perfecto para conocer la ciudad del vino y el caballo.

El Hotel Balcón de Córdoba es otro de esos que no puede faltar en nuestro recorrido por Andalucía. A tan solo 20 metros de la Mezquita, y con balcones con vistas a la misma, cuenta con una decoración abovedada, repleta de motivos y arcos de medio punto que dan el toque mozárabe a sus instalaciones.

Siguiendo con la misma rama pasamos a Granada, al Hotel Alhambra Palace, con su diseño nazarí, su cúpula de azulejos, y las baldosas y arcos de estilos árabes que hacen un guiño a la ciudad. Sus impresionantes vistas a la ciudad, y su proximidad (a tan solo 100 metros) de la Alhambra hacen de este el hotel favorito para los turistas a la hora de visitar Granada.

Si por el contrario quieres salir de la ciudad y hacer una escapada más rural, el Parador de Carmona también merecía estar en esta lista. A tan solo media hora de Sevilla, en un impresionante alcázar árabe del siglo XIV, se edifica este Parador. Es uno de los edificios más emblemáticos del pueblo y consta de terrazas, piscina, y un patio interior con diferentes salas donde tomar un café o un cóctel.

Volviendo a Granada, el Hotel Palacio de los Patos, es llamado así por ser un antiguo palacio del siglo XIX. Situado a 650 metros de la Catedral de la ciudad, y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, cuenta también con un jardín de estilo árabe, con fuentes a su alrededor.

Ocupando la catorceava posición, encontramos en Sevilla el famoso Hotel EME. Localizado frente a la Catedral, cuenta con unas vistas impresionantes a la parte más emblemática de Sevilla. Además, dispone de una piscina en su terraza en la que darte un chapuzón mientras observas sus espectaculares panorámicas.

Y este recorrido no podía terminar sin pasar por Marbella, uno de los destinos preferidos por los turistas. Acabamos así en el Hotel Finca Cortesín, situado en una finca de 215 hectáreas, con seis áreas principales: el hotel, propiedades inmobiliarias, campo de golf que ha sido utilizado para muchos campeonatos, instalaciones deportivas, spa, club de playa y, por si fuera poco, una zona comercial exclusiva para sus clientes.

Y mucho más. Andalucía es líder en turismo de lujo pero, sin ninguna duda, lo que es un lujo es venir a Andalucía.