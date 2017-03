La Junta reclama al Gobierno central que "se quede" con el impuesto de Sucesiones

La Junta de Andalucía exige al Gobierno central que asuma la gestión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y abone una compensación a las comunidades autónomas similar a su recaudación, que en el caso andaluz rondaría los 500 millones de euros anuales. "Es un impuesto de competencia estatal que fue cedido a las comunidades autónomas sin ningún tipo de armonización como sí pasó con el IRPF. Queremos que el Gobierno central lo siga gestionando", señaló el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, que indicó que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha enviado esta mañana una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que traslada esta petición.

La medida responde al "grado de demagogia en torno a este impuesto que está creando una falsa alarma social", según indicó Vázquez, que aludió a "la gran mentira del PP". "Si es tan perjudicial, el PP tuvo cuatro años para quitarlo y no lo hizo en la última reforma fiscal. Que se lo quede y deje de enredar", señaló el portavoz del Gobierno, que señaló que la decisión ha sido adoptada por el Consejo de Gobierno y no ha sido consultada con Ciudadanos, sus socios parlamentarios. "Es una decisión del Consejo de Gobierno. No ha dado tiempo de comunicarla", sostuvo.

El impuesto de Sucesiones y Donaciones forma parte del Sistema de Financiación Autonómica cuya reforma está siendo estudiada por una comisión creada tras la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero. "Como vemos que los trabajos de la comisión van muy lentos, exigimos medidas más contundentes y rápidas", agregó el portavoz de la Junta. El anuncio de la Junta se produce tras el lanzamiento de una campaña divulgativa sobre este tributo, cuya medida estrella ha sido la puesta en marcha ayer de un simulador que permite a los contribuyentes calcular su liquidación y que en sus primeras 24 horas de funcionamiento ha recibido más de 43.400 visitas.