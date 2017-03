"Me mató de amor que Sabina me cediera un tema de su disco"

-supongo que aunque a usted se lo dijeron mil veces, nunca quiso prestar atención.

-Qué bonita similitud con Y sin embargo te quiero, porque es un poco como el amor que siento por la música.

-Su padre fue cantante profesional en los 60 y 70. ¿Se lo inculcó él?

-Gracias a él escuché los grandes éxitos del rock en casa, y gracias a mi madre, a las folclóricas como Marifé de Triana. Todo surgió de un modo natural. Siempre se habla de mi padre porque es quien se dedicó a la música y yo he seguido los pasos que él no pudo continuar. Pero la gran culpable de todo es mi madre. Por parirme y porque ella siempre quiso aprender a bailar sevillanas. Cuando me apuntó a bailar se despertó mi pasión por la danza y luego me fui dando cuenta de que tenía aptitudes para cantar.

-¿Cuándo empezó a hacerlo?

-Fui la integrante más pequeña de la Coral Santa María de la Rábida. Me daba pánico cantar sola. Era la artista del cole. Pero el salto lo di cuando el jefe de la orquesta Paraíso Show, en la que trabajaba como bailarina, me presentó un día en directo y me vi en la tesitura de cantar en las fiestas de San Sebastián de Huelva.

-Su paso por el programa de televisión Popstars: todo por un sueño le permitió grabar un disco en 2003. Ahora, 14 años después, publica el segundo. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

-En primer lugar, la madurez. Ni canto, ni interpreto igual, ni soy la misma. Todo lo que he vivido a nivel personal y profesional se plasma. Los pasos que he dado me han ayudado a evolucionar vocalmente y hay una diferencia abismal: en el primer trabajo, como salía de un reality, tuve muy poco poder de decisión.

-¿No le gustó el resultado?

-Siendo honesta, me dejé llevar por las decisiones de Warner, que se portó conmigo genial. Respetaron bastante mi gusto por las baladas y siempre contaron con mi opinión. Yo tenía una ignorancia absoluta sobre el mundo discográfico y dejé hacer a los que sabían. Pero, además, hubo cosas que no me gustaron y que se me impusieron porque era un producto de televisión. El resultado me gustó aunque haya cosas que no comparta.

-¿Ahora no deja que decidan por usted?

-Quiero mostrar mi agradecimiento enorme a esas 358 personas que se han implicado en el disco económicamente, pero el crowdfunding no deja de ser una venta anticipada de un producto y yo he tomado las decisiones de todo. He escogido el repertorio porque cuando eres intérprete y no cantautora es un error enorme que alguien decida por ti lo que tienes que cantar. También he elegido a los 14 músicos, al productor, la ropa, las fotos, el diseño gráfico. Todo.

-Acompaña a Sabina en giras y discos. ¿Qué ha supuesto formar parte de su equipo?

-Suena cursi, pero es un sueño hecho realidad. Le escuchaba desde la adolescencia y me enamoré. Para mí era un sueño inalcanzable porque él es leal a su equipo y la idea de que dejase de contar, por las razones que fuera, con Olga Román, que era su corista, era inconcebible para mí como público.

-¿Sabina está por encima de su propio proyecto musical?

-Para mí Joaquín sigue siendo mi absoluta prioridad. Sé que sacar mi disco ahora, cuando él saca otro, es contraproducente porque trabajar con Joaquín me limita la agenda como solista, pero me ha dado igual. Es mi absoluta prioridad porque me enriquece a nivel personal y profesional.

-¿No le suena un poco a despedida Lo niego todo?

-Hay mucha gente que lo dice, pero creo que es un himno. Aunque coincida contigo en que suena un poco a despedida y en que tiene un punto nostálgico que araña por dentro, como fan estoy agradecida por que haya cogido la pluma solo, aunque tenga colaboraciones, y por demostrarse a sí mismo que por algo lleva tantos años.

-Él está en su disco: desde la ilustración de la portada a un tema.

-Lo llama "el dibujito". Ha hecho un dueto conmigo de un tema de Pancho Varona y me ha regalado una canción. Era complicado pedirle una canción a él, que no se tiene fe a sí mismo componiendo. Pero le entusiasmó verme con tantas ganas y siempre me ha impulsado tanto a que cante en solitario que lo que hizo fue quitarse una canción de su disco para dármela. Me mató de amor porque es muy bonito que Joaquín te escriba una canción, como ha hecho con Ana Belén o Pasión Vega. Pero que se la quite de su disco para dártela es un regalazo de la vida.

-¿Qué hay en Por motivos personales?

-De todo un poco. Todo puede casar bien si se hace con gusto y te rodeas de gente talentosa. No creo que los tintes sureños, por ejemplo, estén reñidos con un blues. He estado muy presente en todo el proceso dando mi opinión y, aunque nada sea mío, cuando lo oigo siento que en realidad todo lo es.