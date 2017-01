La fórmula del juramento del presidente de EEUU

La fórmula del juramento del cargo del presidente de Estados Unidos ante el presidente de la Corte Suprema está establecida en la Constitución (artículo II, sección 1):

"I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

"Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos, y que pondré toda mi capacidad para preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos".

En caso de que por sus creencias religiosas un presidente no pueda hacer un juramento, puede "proclamar" en lugar de "jurar".

El único que utilizó esta fórmula hasta el momento fue Franklin Pierce, en 1853. El futuro presidente suele decir a continuación "So Help me God" ("Que Dios me ayude"). Los jefes de Estado no tienen la obligación de jurar sobre la Biblia, pero la mayoría lo ha hecho.